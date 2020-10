Comprueba si vives con una renta mayor o menor que la media de tu localidad Matadepera (Barcelona) desbanca a Pozuelo de Alarcón (Madrid) como municipio más rico de España en 2018

Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad Madrid, ha perdido el primer puesto como municipio más rico de España. La localidad barcelonesa de Matadepera ocupa ahora la primera posición, según los datos de renta media de 2018 publicados por la Agencia Tributaria de localidades con más de mil habitantes.

Matadepera ya estaba entre los municipios más ricos de España, el cuarto según la renta media bruta de 2017. Sin embargo, en este último ejercicio disponible ha triplicado su valor hasta los 218.788 euros de media antes de impuestos. La localidad barcelonesa cuenta con menos de 10.000 vecinos.

Ya en años anteriores, pequeños municipios, disparan su media gracias a grandes fortunas afincadas en la localidad. Así ocurrió, por ejemplo, el año pasado en Avinyonet del Penedès (Barcelona). En 2017 era el segundo de España con mayor renta media, mientras que 2018 roza el puesto 400.

La localidad barcelonesa de Matadepera, no obstante, es una habitual en la parte alta del listado de renta, pero no con una media tan alta, por encima de los 200.000 euros brutos. La segunda, Pozuelo de Alarcón, no llega a los 80.000, concretamente, 79.506 euros de media; aún así, un 9% más que el año anterior, cuando ocupó la primera posición.

El top de 2018 lo completan Boadilla del Monte y Alcobendas, en Madrid, ambas por encima de los 60.000 euros de media (61.910 euros de media). Por encima de los 50.000 euros de media están Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès, Alella, Sant Vicenç de Montalt (Barcelona); Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Las Rozas, Valdemorillo (Madrid); y Rocafort (Valencia). A excepción de Valdemorillo, todas estaban ya entre las 15 primeras el año anterior.

Los más pobres

En el lado opuesto, los municipios con más de mil habitantes con menor renta media en 2018 son Zahínos, Puebla de Obando, Higueras de Vargas (Badajoz) y Tornavacas (Cáceres). Todos están por debajo de los 13.000 euros de media. Las diez localidades con menor renta están en Extremadura y Andalucía.

Extremadura es la comunidad autónoma con menor renta media bruta, 20.373 euros, seguida de Castilla-La Mancha (22.681 euros) y Andalucía (23.018 euros). Los más ricos son la Comunidad de Madrid (36.729 euros), Cataluña (31.784 euros) y Baleares (29.602 euros). No hay datos disponibles de País Vasco ni Navarra. La renta bruta media de España en 2018 es de 27.632 euros, mil euros más que el ejercicio anterior, 26.618 de renta media en 2017.