La CEOE pide acciones ya para evitar la «quiebra inmediata» de negocios Garamendi reclama ayudas urgentes para proteger el empleo Amor avisa que los autónomos se darán de baja si no se les exime de cotizar

Susana Alcelay SEGUIR Moncho Veloso SEGUIR Madrid Actualizado: 16/03/2020 02:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España está en alerta sanitaria y las empresas en alerta económica, temerosas de que la lucha contra el coronavirus acabe llevándose por delante el trabajo del dos millones de pequeñas empresas y autónomos y con ellas más de tres millones de puestos de trabajo. Ahora lo prioritario es que el Gobierno actúe y evitar la «quiebra inmediata» de los negocios y proteger los puestos de trabajo. Es el mensaje que ayer trasladó la organización empresarial que dirige Antonio Garamendi a Pedro Sánchez un comunicado que no tiene desperdicio. «La clave de un país son sus empresas y cuando seamos capaces de vencer esta epidemia, debemos ser capaces también de volver a la normalidad como país, recuperando lo antes posible la actividad económica», explica.

El comunicado llegaba a primera hora de la mañana de ayer, después de que Sánchez sorprendiera a las empresas con una intervención sin contenido económico alguno. El presidente reconoció en su intervención del sábado que el impacto económico va a ser «de envergadura» y que hay una «emergencia económica», pero no logro aprobar un plan. De nuevo un enfrentamiento en el Gobierno, entre Pablo Iglesias y su cerebro económico, Yolanda Díaz ,y las ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero.

Los primeros exigen al presidente que abra el grifo y reclaman un plan ambicioso que no escatime estímulos con una fuerte dotación económica para hacer frente a la paralización de la actividad económica y laboral. Enfrente, Nadia Calviño, vicepresidenta económica e interlocutora de referencia de las instituciones europeas, y María Jesús Montero, la titular de Hacienda, la que maneja la caja. Ambas intentan contener la ambición del estímulo hasta que se tenga una idea más clara de la dimensión y, sobre todo, duración de la crisis. Paso a Paso. El presidente se deberá decantar ahora por uno de los dos modelos en el Consejo de Ministros de mañana en el que se comprometió a aprobar medidas en cuatro líneas: agilización de los despidos temporales (ERTE) y apoyo a los trabajadores y empresas afectados por las caídas de actividad «y a la emergencia económica derivada del coronavirus». Además, prometió que aprobará medidas para garantizar la liquidez de las empresas y para impulsar la investigación para conseguir la vacuna contra el virus.

El Ejecutivo ha celebrado tres Consejos de Ministros en una semana y aún no ha aprobado ni una sola medida. Pero además, el plan de choque anunciado la semana pasada y que se aprobará mañana tampoco ha despertado gran entusiasmo. Junto a una reducción de costes laborales e impositivos durante el brote, los empresarios ven imprescindible poner a disposición de las pymes y los autónomos toda la liquidez necesaria para permitirles aguantar esta crisis y que al final de la misma España mantenga el máximo tejido productivo posible. El Gobierno solo ha anunciado líneas del ICO por 400 millones, una cifra que se antoja insuficiente. Fuentes financieras consultadas por ABC advierten de que en el actual contexto los bancos no van a dar créditos si no es con el respaldo de avales públicos en cantidades ingentes. Y ponen como ejemplo lo hecho por Reino Unido, que ha anunciado 1.200 millones de libras en avales; Alemania, que ha comprometido hasta 500.000 millones de esta forma, e incluso la Generalitat de Cataluña, que ya ha habilitado 1.000 millones por esta vía.

El confinamiento de la ciudadanía y el cerrojazo comercial derivados de la declaración del estado de alarma con que el Gobierno trata de contener la propagación del coronavirus ha provocado una parálisis automática de la actividad económica en España. Una situación que amenaza con asfixiar a las empresas, que sin ingresos no serán capaces de afrontar pagos, y destruirán empleo. Dice la patronal que las empresas y autónomos «cumpliremos con responsabilidad los mantados que implica el estado de alarma decretado», pero también aseguran que «la situación de excepcionalidad económica por el covid-19 exige una respuesta amplia desde las instituciones nacionales y desde la UE».

La organización empresarial alerta sobre que el colectivo de autónomos «se encuentra en una situación especialmente difícil que requiere también una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese de actividad con cargo a un fondo extraordinario».

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, advirtió ayer al Gobierno que si mañana el Consejo de Ministro no aprueba la «suspensión» de la cuota de autónomos durante los dos próximos meses y garantiza la prestación por cese de actividad (el paro de los autónomo) «instarán a que todos causen baja y no se vuelvan a dar de alta hasta que pase esta situación». Añadió que además de «atascar» las solicitudes de prestación de cese de actividad, también «instaremos a todos los autónomos a hacer los ERTE correspondientes en sus plantillas». «Si no hay ingresos tampoco tiene que haber pagos a las administraciones», apuntó.

17.000 consultas en ATA

Como ya informó ABC, la organización puesto a disposición de todos los autónomos su asesoramiento especializado de manera gratuita. 70 voluntarios han recibido en una semana 17.000 consultas sobre cómo proceder en caso de aislamiento o positivo en el coronavirus, las medias adoptadas tanto a nivel nacional como autonómico y dudas en general sobre la alerta sanitaria.