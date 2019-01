El caso Bankia se reanuda hoy con el interrogatorio a Rodrigo Rato El exministro siempre ha defendido que el Banco de España conocía la situación de la entidad financiera

El juicio en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia se adentra desde hoy en el fondo del asunto: tratar de esclarecer si los 34 exdirectivos y personas jurídicas que se sientan en el banquillo de los acusados fueron solo unos malos gestores o también cometieron estafa a los inversores. Después de que sus abogados tratasen de anular el caso en las sesiones de cuestiones previas, celebradas entre noviembre y diciembre pasados, este martes se reanuda la macrocausa con el interrogatorio a los procesados, empezando por el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al ex vicepresidente del Gobierno; al exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; al ex consejero delegado, Francisco Verdú, y al exconsejero José Manuel Fernández Norniella el delito de estafa al considerar que el folleto informativo con que el banco salió a Bolsa en 2011 no reflejaba la imagen fiel de la entidad para engañar a los inversores. «La verdadera situación de BFA-Bankia fue conscientemente ocultada», dijo la fiscal del caso, Carmen Luana, en la primera sesiones del juicio el pasado 26 de noviembre.

Rato, que ya se encuentra en prisión cumpliendo una condena de cuatro años y medio por las tarjetas «black» de Caja Madrid y Bankia, previsiblemente negará la mayor, alegando además que los supervisores estaban al corriente de la situación de la entidad.

Es lo que el exministro defendió hace un año ante la comisión del Congreso que investigó la crisis y el rescate bancario, cuyo epicentro fue precisamente el cuarta banco del país. «El Banco de España estaba al tanto de cómo estaba Bankia. Y no digo que supiera que Bankia estaba mal, es que estaba bien», dijo entonces, asegurando incluso que el supervisor envió una carta a cada una de las siete cajas que formaron Bankia garantizando que sus pérdidas estimadas eran absorbibles y que el FROB venía aprobando sus cuentas trimestrales desde 2010.

22.424 millones de ayuda pública

Rato atribuye el derrumbre bursátil de BFA-Bankia, cuyo rescate supuso el desembolso de 22.424 millones en ayudas públicas, a los decretos impulsado por el exministro de Economía Luis de Guindos que obligaron a aflorar toda la morosidad oculta y al impacto de una segunda recesión inesperada por los organismos. El expresidente de la entidad ve irregular la reformulación de cuentas de Bankia hecha tras su rescate.

Tanto el Ministerio Público como el resto de acusaciones contrapondrán la versión de Rato con los informes de los dos inspectores del Banco de España que trabajaron como peritos para el juez instructor, Víctor Sánchez y Antonio Busquets, y que concluyen que las cuentas de Bankia no reflejaban la imagen fiel de la situación contable y patrimonial de la sociedad. Durante las cuestiones previas se sumó a la causa un nuevo informe de Busquets que las defensas, sobre todo las de BFA y Bankia, tratan de desmontar.

Mientras las acusaciones particulares acusan a la treintena de exdirectivos tanto de estafa a los inversores como de falsedad contable, la Fiscalía solo lo hace por el primero de los delitos, aunque ya avanzó que podría añadir falsedad contable.

Anticorrupción evitaría que la treintena de personas a las que Anticorrupción no atribuye por ahora ningún delito pudieran acogerse a la doctrina Botín y salirse de la causa. A medida que avance el juicio, y aunque sigan defendiendo que los acusados no fueron responsables de la caída del banco, lo probable es que la estrategia de las defensas sea lograr que estos sean juzgados solo por estafa, delito que contempla penas de entre uno y cuatro años.