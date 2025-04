Caos en los recibos de la luz por los errores en la lectura de contadores desde junio

Al encarecimiento de la electricidad en España se suma otro problema que afecta a miles de hogares a la hora de abonar el recibo de la luz. Persiste el retraso en la facturación por fallos informáticos que se arrastran desde el pasado junio , ... como ya informó este periódico. A fecha de hoy, no está resuelto el caos con estos recibos de electricidad porque siguen sin trasladarse al papel los datos de consumo reales en miles de casos, según cuantifican desde el sector.

Las eléctricas culpan a las distribuidoras por el colapso en los sistemas informáticos tras el cambio en la metodología de los peajes desde que entró en vigor la nueva tarifa. En este escenario, las comercializadoras han apostado por calcular el recibo en base a lecturas estimadas en algunos casos. Otras empresas se han decantado por no emitir las facturas hasta no contar con el consumo real.

El problema se achaca al cambio en la tarifa de los peajes, una medida que obligó a las distribuidoras reprogramar los sistemas y la facturación. Fuentes del sector admiten que los sistemas informáticos «se volvieron locos» con la entrada en vigor del nuevo sistema de peajes hace ya casi seis meses. No obstante, las mismas fuentes mandan un mensaje de tranquilidad y aseguran que los contadores han seguido funcionando y que las lecturas reales de los clientes afectados están registradas, unos datos que se empiezan a trasladar ya a los recibos.

Mientras tanto, las comercializadoras aseguran que el problema se está resolviendo poco a poco y que lo que están haciendo ahora es recopilar y mandar la lectura real de los meses en los que no se han enviado los facturas . Los clientes tendrán la última palabra para decidir si pagar todo de una vez o prorratear la cuantía en los próximos recibos sin desembolsar ningún tipo de recargo.

«En junio, cuando cambiaron las tarifas, hubo muchos errores de facturación en los peajes de acceso. Estos se pueden justificar por el gran cambio que debía recogerse en la factura. Sin embargo, seguimos sufriendo retrasos injustificables en la facturación de las distribuidoras», lamenta el presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, Javier Bescós. Bescós critica además la lentitud para subsanar el problema. «En el caso de alguna distribuidora, no tenemos una fecha aproximada de resolución, simplemente nos indican que tienen fallos en los sistemas y nos piden disculpas , asegura.

«La comercializadora es quien da la cara frente al cliente y estos retrasos están suponiendo muchos enfados y una pérdida de imagen». Además, llevamos meses atendiendo las miles de reclamaciones de los consumidores, abriendo reclamaciones en la distribuidora y llevando un seguimiento de todas ellas», añade el presidente de ACIE, quien también es director de regulación e innovación de Feníe Energía.

Cabe recordar que las pequeñas comercializadoras «adelantan el dinero de compra de energía para sus clientes, pero no reciben el cobro» , aclara Francisco Valverde, responsable de Renovables de Menta Energía, empresa afectada por los retrasos en la emisión de recibos de electricidad.

Porque pequeñas comercializadoras son las otras grandes damnificadas de la coyuntura, con muchas de ellas agotando tesorería y capacidad para financiarse. «Son empresas pequeñas sin los recursos de las grandes distribuidoras y están teniendo unas tensiones de tesorería muy fuertes. Por un lado no le están facturando las grandes distribuidoras y cuando le facturan lo hacen con un IVA del 21% y ellas tienen que facturar a sus clientes con un IVA del 10% . Hay una diferencia del 11% que tienen que adelantar de alguna forma y no lo van a recuperar hasta el año que viene o hasta que pidan la devolución del IVA a Hacienda», explica a ABC, el analista económico y profesor del EAE Business School, Juan Carlos Higueras.

Desde Competencia aseguran estar al tanto del problema que sufren «algunos clientes». Actualmente, la dirección de energía de la CNMC se encuentra en una fase de análisis y recabando información, un escenario que no implica que se haya abierto una investigación oficial . «Las actuaciones que posteriormente puedan llevarse a cabo aún no están decididas», indican fuentes del regulador. En este sentido, la Dirección de Energía de la CMMC asegura que están trabajando en coordinación con las consejerías de consumo de las CC.AA., que son las que conocen qué distribuidoras no están facturando, y también mantienen contacto con el Ministerio de Consumo.

Por su parte, en la asociación de consumidores Facua aseguran haber recibido un aluvión de reclamaciones por este tema. «Hemos denunciado a la CNMC para que abra una investigación y no ha contestado. Nos parece preocupante que Competencia no haya anunciado la apertura de una investigación a pesar de que hay muchos usuarios afectados», asegura el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. «Los problemas de las distribuidoras para adaptarse a los cambios regulatorios están provocando que los consumidores acumulen importantes deudas y desconozcan si les aplican las tarifas correctas , lo que supone una situación de enorme indefensión», alertan desde la asociación.

Higueras cree que las grandes distribuidoras no estaban preparadas para el cambio regulatorio en clave informática , por su dificultad para adaptar los sistemas en el corto plazo y el coste importante que conlleva. «Algunos habrán decidido a esperar a que el Gobierno recule para no tener que acometer esa inversión. No existe otra justificación después de cinco meses».

Por otro lado, Facua apunta a un problema informático en Endesa , que ha desembocado en que desde septiembre del año pasado se hayan dejado de emitir y cobrar miles de facturas en zonas de Andalucía. Con ello, multitud de clientes no reciben las facturas o lo han hecho con cantidades irregulares o estimadas que tendrán que corregirse a medio plazo.