Caixabank plantea un ERE para 8.300 empleados, el mayor de la historia de la banca

Caixabank ya ha puesto las cifras de su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre la mesa, tras completar la integración legal con Bankia. La entidad ha transmitido esta mañana a los sindicatos su intención de que afecte a 8.291 trabajadores, lo que equivaldría al 18% de su fuerza laboral española, según fuentes sindicales. En cuanto al cierre de oficinas, la propuesta asciende a 1.534 sucursales, el 27% de la red actual.

Este se trataría del mayor ajuste laboral de la historia del sector financiero en España. Un proceso que se acaba de iniciar y para el que Caixabank , según fuentes financieras, tendría de mínimo la salida de 7.000 trabajadores. La propuesta actual es que salgan 1.861 empleados de los servicios centrales y direcciones territoriales; otros 5.742 de la red comercial; y 688 de otras ramas (principalmente filiales). Con esto, la plantilla pasaría de los 44.400 empleados actuales a 36.109. Y por provincias, Madrid se llevaría la peor parte con 1.511 personas que habrían de marcharse, seguida de Barcelona con 595, Valencia con 528 y Murcia con 410.

El ajuste se llevará a cabo en un solo proceso, como informó hace semanas el banco, en pos de no tener que acometer más bajas a futuro. Cortar por lo sano todo de una vez. Según ha informado Comisiones Obreras, Caixabank ha presentado a los representantes de los trabajadores un informe justificando las cifras; entre las razones estan la caída de ingresos, margen de intereses y margen bruto, la lenta recuperación del crédito y el entorno de tipos de interés bajos. Y a todo ello se une la necesidad de atajar las duplicidades, lograr las sinergias esperadas y adecuarse a la tendencia de digitalización del sector.

Las condiciones de salida

El criterio principal para las salidas será la adscripción volunaria , como ha indicado el banco en reiteradas ocasiones y como viene siendo habitual en todos los procesos del sector. Sin embargo, hay que pensar más allá, teniendo en cuenta lo abultado de las cifras y ante la posibilidad de que la totalidad de bajas no se sustancien de manera voluntaria: «Si no se alcanza el excedente con la adscripción voluntaria, la adscripción se realizará por criterio de mérito, a través de la valoración del desempeño profesional de los últimos años», ha explicado UGT. Cabe recordar que el presidente del banco, José Ignacio Goirigolzarri , destacó en una entrevista con ABC que no descartaban despidos forzosos y que todo iría en función de las negociaciones. Las prejubilaciones y las salidas voluntarias son prioridad, igual que las de los sindicatos, aunque el partido de la negociación acaba de comenzar

Se establecen cuatro grupos para el ERE , con condiciones de salida distintas en función de la edad. Uno de mayores de 63 años, con 20 días por año trabajado y tope de 12 mensualidades; otro de 58 a 63 años, con más de 15 años de antigüedad, con el 50% del salario pensionable con descuento del desempleo y pago del convenio de la Seguridad Social; otro de 55 a 58 años, con 15 años de antigüedad, que percibiría el 50% del salario regulador con máximo de dos anualidades; y el resto de la plantilla, con 25 días por año trabajado con tope de 18 mensualidades.

Entre las novedades de este proceso está la condición del banco de que las bajas se repartan entre mayores y menores de 50 años. Los que superen esa edad que quieran salir no podrán ser más del 50% del total; mitad y mitad, para evitar perder a todos los trabajadores con más experiencia. De ahí que también se incluya el criterio de meritocracia como subsidiario.

Caixabank ha informado en un comunicado también el inicio del proceso y ha hecho hincapié en su compromiso para tratar de recolocar al personal que deba salir de la entidad: «Se ha trasladado el compromiso de la entidad con un plan de recolocación y acompañamiento de todas las personas afectadas para facilitar su incorporación y adaptación a un nuevo puesto de trabajo, que será absolutamente diferencial y del que se dará más detalle en próximas reuniones».

Desde Comisiones Obreras denuncian que la propuesta de salida supone una compensación inferior al ERE de 2019 , y que además incorpora el criterio, entre comillas, de la meritocracia en caso de que no se llegue al cupo de voluntarios para marcharse del banco de origen catalán.

En cuanto al cierre de las oficinas, los criterios a seguir planteados por Caixabank son: tamaño de municipio y competencia bancaria; distancia entre oficinas de Caixabank y Bankia ; y cuota de presencia y solapamientos. Asimismo, se trataría de buscar evitar la exclusión financiera -algo impuesto en ciertos territorios por la CNMC- y el objetivo sería potenciar oficinas de mayor tamaño y más especializadas.

En este sentido, el banco estará limitado por las exigencias de Competencia de cuando aprobó la fusión . «El análisis realizado concluye que la operación supone una amenaza para la competencia efectiva en determinados ámbitos del mercado de banca minorista», dijo en una nota de prensa la CNMC, al tiempo que añadía: «Se ha concluido que la nula o reducida presión competitiva en estas zonas otorgará a la entidad resultante un elevado poder de mercado que podría influir en su comportamiento, con posibles efectos adversos para los consumidores ubicados en dichos códigos postales».

Para evitar que los riesgos de exclusión financiera o empeoramiento de condiciones para ciertos clientes se materialicen, la CNMC impuso al nuevo Caixabank una serie de condiciones. Entre ellas están el no abandonar, salvo en supuestos excepcionales sujetos a autorización previa de la CNMC, ningún municipio en el que actualmente esté presente una de las dos entidades (o ambas) y no haya ninguna oficina competidora; en 21 códigos postales donde existiría monopolio, se obliga a Caixabank a mantener a los clientes de Bankia las mismas condiciones y términos que tengan actualmente en sus productos, durante un periodo de 3 años.