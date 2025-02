La Comisión insta al Gobierno a «actuar rápido y con firmeza»

La Unión Europea conocerá este año « la depresión económica más importante de su historia» a causa de la pandemia del Covid-19. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, presentó ayer las previsiones de económicas de primavera que anticipan un hundimiento del 7,4% en el conjunto de la UE y del 7,7% en la zona euro. En el caso de España se prevé que este año el PIB caiga un espectacular 9,4% dado que su economía ha sido dañada «tanto como la de Italia», que es el país más afectado por la pandemia. Aunque se cree que en 2021 la economía española puede beneficiarse de un rebote del 7%, Gentiloni advirtió ayer que aún en el mejor de los casos para España «la recuperación será incompleta» . En materia de desempleo, la Comisión calcula que en nuestro país llegará este año casi al 19% y a pesar del crecimiento previsto para el año que viene, se prevé que en 2021 seguirá en un elevado 17%. El déficit público será del 10,1% este año y del 6,07% el que viene.

«España ha sido naturalmente uno de los tres o cuatro más afectados y eso es algo que necesita de nuestra solidaridad y también de decisiones firmes y rápidas por parte del Gobierno. No es usual que la Comisión invite a los países a gastar, pero ese es el caso ahora. Las consecuencias de no gastar, de no intervenir, pueden ser peores que las de tener un déficit alto y deuda elevada» dijo Gentiloni para quien en estos momentos todavía «falta tiempo» para volver a la ortodoxia presupuestaria.

Había mucha expectación acerca del mensaje que tenía que lanzar Gentiloni sobre el papel de la UE en los mecanismos financieros de recuperación, teniendo en cuenta que ha sido ministro de Economía italiano y que conoce las dudas que tiene el Gobierno de Roma a la hora de acudir al MEDE , el fondo de rescate europeo. El ahora comisario se limitó a animar a aprovechar la «oportunidad» de acudir a esa financiación por ahora posible únicamente para los gastos sanitarios derivados de la epidemia. «Discutimos 16 horas en el Eurogrupo, estamos concentrados en gastos sanitarios y países con distintos tipos de interés pueden estar mas o menos interesados, unos lo estarán más que otros, pero es cosa de cada país decida» señaló.

Junto a Italia y España, Croacia y Francia son los países más perjudicados. La expresión del comisario fue de lo más gráfica: «De la noche a la mañana, la actividad económica se redujo un 30%». Pero también constata que a pesar de que el daño ha sido simétrico, es decir que la epidemia ha afectado a todos los países, su efecto ha sido desigual en cada uno. Países Bajos es un caso de daños más limitados este año, un 6,2% de pérdida de crecimiento, pero cuya recuperación en 2021 será más laboriosa porque su economía es más dependiente del comercio mundial.

Gentilloni ha advertido también que «la prolongación de la expansión del virus podría hacerlas aún peores las previsiones y dañar más la economía» y sin una estrategia común de recuperación sólida y oportuna a nivel de la UE, para la Comisión existe un riesgo de que la crisis provoque graves distorsiones en el mercado único y de que aumenten las divergencias entre los miembros de la zona euro. También existe el riesgo de que la pandemia desencadene cambios más drásticos y permanentes en la sensibilidad contra las interdependencias mundiales y la cooperación internacional, que lastrarían una economía europea de por sí muy abierta e interconectada.

Por ahora, el comisario de economía calcula que las restricciones que entorpecen el sector turístico van a tener que «permanecer más tiempo». En la reunión de la semana que viene, la Comisión abordará precisamente las posibles reglas para coordinar este problema. «Hay diferentes tipos de turismo y países como, por ejemplo, Portugal que están más expuestos al turismo extranjero. El turismo debe sobrevivir este verano y por eso estamos trabajando en ello». Pero en el mejor de los casos, «cuando se puedan levantar las medidas de confinamiento y la economía europea debería empezar a recuperarse, al final del año que viene el crecimiento será tres puntos por debajo de lo que se esperaba para entonces en las previsiones de otoño».