Boeing comercializaba como extra un sistema que podría haber evitado el accidente de Ethiopian Airlines Los pilotos del avión etíope siniestrado el pasado 10 de marzo pudieron encontrarse sin el sistema de seguridad necesario para evitar su trágico final pudieran al ser clasificado como opcional por el fabricante, según «The New York Times»

La polémica envuelve al Boeing 737 Máx 8, el modelo de aeronave que ha protagonizado en medio año dos accidentes siendo el más reciente el producido con un avión de Ethiopian Airlines que se estrelló causando la muerte de 157 personas el pasado 10 de marzo, y sobre el que «The New York Times» ha publicado en las últimas horas la anulación por parte de la aerolínea estatal Garuda Indonesia de un pedido de 49 aeronaves del Boeing 737 Max 8 y el hecho de que los pilotos del avión etíope siniestrado pudieran carecer de determinado sistema de seguridad, al ser clasificado como opcional por el fabricante y que la aerolínea no hubiera pagado por estos.

Sobre la información de «The New York Times», Alejandro Herrera- miembro del Grupo de Mantenimiento y Operaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (Coiae) - ha reconocido desconocer «si en particular este equipo era opcional o no para este modelo o si entraba dentro del equipamiento básico». En este sentido, ha añadido que «podría ser presumible la falta de transparencia en el proceso de certificación: De todas formas no lo sabemos, ya que la investigación está todavía en vías de avance», ha subrayado. Para Herrera hay que esperar a los resultados de las pesquisas y evitar la alarma social.

En busca de las causas del accidente

«Las investigaciones en aviación civil no buscan las responsabilidades sino la causa o causas del accidente, para tomar medidas y que no vuelva a darse», ha defendido este experto quien subraya la seguridad que rodea todo el transporte aéreo de pasajeros.

En concreto, según el rotativo estadounidense, las investigaciones se van centrando en el software de control de vuelo MCAS, encargado de estabilizar el avión y que ya el propio Boeing se ha comprometido a actualizar cumpliendo el mandato de la agencia federal estadounidense de aviación (FAA, en inglés). En este sentido, el rotativo estadoundiense destaca que «para Boeing y otros fabricantes es una práctica normal cobrar por actulizar el estándar de una aeronave y para ello deben de pagar, con el objetivo de tener aviones con complementos personalizados».

Unas «características opcionales», que como en cualquier turismo suelen referirse a cuestoines relacionadas con la estética, los asientos premium, determinado tipo de iluminación o baños adicionales. Dentro del estándar o paquete básico de la aeronave , añade el rotativo estadounidense, se suelen incluir características tan fundamentales como los sistemas de comunicación, navegación o seguridad.

A veces, estas características opcionales implican estética o comodidad, como asientos premium, iluminación elegante o baños adicionales. Pero otras características involucran sistemas de comunicación, navegación o seguridad, y son más fundamentales para las operaciones del avión. Probablemente, ha apuntado «The New York Times», en aerolíneas de bajo coste como la indonesia «Lion Air» se habría optado por no pagar por estos extras no requeridos obligatoriamente por los reguladores. Curiosamente, estas posibles prestaciones antes consideradas no esenciales serán parte fundamental.

El equipamiento básico y opcional del avión

Como ha explicado Herrera, en todos los modelos de avión, hay «un equipamiento básico de la nave con el que se certifica el aparato y que permite volar en condiciones suficientes de seguridad». Es lo que, según Herrera, se denominada la «certificación tipo» y lo emite el regulador correspondiente, en el caso de Boeing la agencia estadounidense de seguridad aérea (la FAA, en inglés).

Para ello, el fabricante debe «presentar una amplia documentación sobre los diseños del avión, los ensayos o pruebas realizadas, las funciones o fiabilidad de los equipos y el inventario completo de los equipos, entre otros requisitos». Posteriormente, ha comentado ha comentado el representante del Coiae, «la autoridad lo evalúa y hace comprobaciones dando su conformidad»

En este sentido, ha añadido que también hay «una serie de equipamientos opcionales y que es decisión del operador incorporarlos o no en función de varios criterios como el tipo de acabado o la misión que vaya a llevar a cabo la aeronave». Finalmente todo esto se presenta al regulador correspondiente, el estadounidense FAA o la comunitaria European Union Aviation Safety Agency (EASA) que debe decidir si darle luz verde o no.

El portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (Coiae) ha apuntado al respecto que «la certificación del equipamiento básico se refiere al que permite que la nave este perfectamente operativa y en condiciones de seguridad». Por este motivo, ha añadido, «para que esto sea así ningún equipamiento puede quedar como opcional si su contribución es esencial para la seguridad».