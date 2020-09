Banco Santander y Andrea Orcel irán a juicio en marzo por el fichaje frustrado del banquero El italiano reclama a la entidad presidida por Ana Botín un total de 112 millones de euros

La vista previa celebrada hoy entre Andrea Orcel y Banco Santander por su fichaje frustrado como consejero delegado no ha servido para acercar posturas. El acuerdo ha sido imposible entre las partes e irán a juicio el próximo 10 de marzo de 2021.

Ana Botín, presidenta del Santander, declarará como testigo en el juicio a petición del demandante, el banquero italiano, quien reclama a la entidad cántabra un total de 112 millones de euros por no haberse culminado su llegada a la entidad como número dos.

La tensión en la resolución del caso está servida. Pero Orcel y la dirigente del Santander no tendrán que verse las caras ya que el banquero italiano no ha sido llamado a declarar por parte del banco demandado.

Por parte de UBS, la entidad de la que era consejero delegado Orcel hasta que decidió dar el salto a España, será Axel Weber, su presidente, el que comparecerá como testigo en el juicio.

Las diferencias entre el banquero italiano y el banco español se iniciaron a principios de 2019, aunque estallaron el verano de dicho año. El grupo financiero español decidió finalmente no fichar al que fuera consejero delegado de UBS. Fue entonces cuando Orcel optó por demandar a Santander, al que reclamaba inicialmente su incorporación al cargo para el que fue solicitado, consejero delegado, o una indemnización de 112 millones de euros, cantidad que sigue exigiendo judicialmente. Mientras tanto, Banco Santander mantiene su posición: no existía un contrato tal y como defiende el italiano, sino tan solo una carta-oferta que no llegó a materializarse.

Ahora tendrán que ser los tribunales los que decidan cuál de las partes lleva razón: si existía o no un contrato vinculante entre las partes. Por lo pronto, en la causa ya están incorporados, por ejemplo, emails entre ambos directivos, así como transcripción de ciertas grabaciones privadas de Botín y Orcel llevadas a cabo por este último y que el Santander calificó en su momento de «una práctica de dudosa calidad ética y moral».