El Banco Sabadell rechazó vender su filial británica al Santander porque la propuesta era «muy escasa» El banco quiere sacar rédito a su entidad en Reino Unido, por la que también se interesaron gigantes como Barclays y HSBC

TSB no es un banco rentable. A la vista están los 100 millones que ha restado al beneficio del grupo desde 2015, más la milmillonaria disminución de valor que ha sufrido estos años. Pero no por ello Banco Sabadell quiere deshacerse de su filial británica a cualquier precio. El interés de grandes, medianos y pequeños no ha faltado, pero todos ellos han sido rechazados porque la intención de la entidad es lograr que una hipotética venta genere valor para el banco y no un rastro negativo en sus cuentas. Así lo aseguran varias fuentes de banca de inversión y los analistas consultados.

La entidad británica fue adquirida a Lloyds en 2015 por unos 2.350 millones de euros, para lo