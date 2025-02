La amenaza del racionamiento de gas socava el tabú del fracking en Alemania

Reservas para cuatro décadas

«En Alemania necesitamos 86.000 millones de metros cúbicos de gas por año y las reservas se estiman en 1,36 billones, más que suficiente, pero debido a la prohibición del fracking no podemos precisar la cantidad exacta», explica el profesor de Geología del Instituto de Tecnología de Karlsruhe Christoph Hilgers. Según los cálculos del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, el subsuelo español dispondría de 1,3 billones de metros cúbicos de gas , lo que equivale a cerca de 40 años de consumo al ritmo actual. La mayor parte de esos yacimientos de gas no convencional se encuentran repartidos por el norte, en la franja que arranca en Asturias y llega hasta los Pirineos, incluyendo Burgos; en la zona del Levante, la cordillera Bética y el último tramo del Guadalquivir. Un tesoro energétkico enterrado que el gobierno no parece dispuesto a explorar.