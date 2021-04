De Almodóvar a Alicia Koplowitz, la larga lista de estafados por Bernie Madoff El financiero neoyorquino tampoco tuvo reparos a la hora de engañar a personas de su círculo más cercano: sus padres, sus hijos, su hermano y su abogada también pasaron a engrosar el listado de damnificados

Este miércoles ha fallecido a los 82 años y por causas naturales Bernie Madoff, el financiero neoyorquino que protagonizó uno de los mayores fraudes de la historia. Con una codena de 150 años de cárcel recayendo sobre sus hombros, estaba encerrado en una prisión federal de Carolina del Norte. En 2009, se había declarado culpable de organizar un fraude piramidal Ponzi, con el que defraudó miles de millones de dólares a sus clientes. Como explica Javier Ansorena. corresponsal de ABC en Nueva York, «pagaba los beneficios a sus clientes con la entrada de nuevos inversores. Y, en el camino, se embolsaba miles de millones de dólares para una vida de lujos con su familia».

Muchas víctimas del fraude fueron sociedades financieras, principalmente europeas y estadounidenses, grandes y pequeñas. Entre ellas están el Banco de Santander y otras entidades españolas como el grupo Rosp de Rosalía Mera, exmujer de Amancio Ortega y accionista de Inditex. También figuran fondos a través de los cuales invirtieron bancos como el BBVA, Bank of America, UBS, BNP Paribas, Bank of New York Mellon y Credit Suisse, entre otros muchos.

Caras conocidas

Entre los estafados que cayeron en sus redes también hay organizaciones benéficas, fondos de pensiones y miles de pequeños invesores; pero en el listado de 162 páginas también aparecen los nombres de caras muy conocidas: el presentador de televisión Larry King (recientemente fallecido de coronavirus), los actores John Malkovich y Kevin Bacon, el empresario inmobiliario Larry Silverstein, el jugador de béisbol Sandy Koufax, el exsenador demócrata Frank Lautenberg (fallecido en 2013), el multimillonario Fred Wilpon -dueño de los New York Mets-, las actrices Zsa Zsa Gabor (fallecida en 2016) y Barbara Bach -expareja de Ringo Starr-, el director de cine Steven Spilberg o el premio Nobel de la paz Elie Wiesel (fallecido en 2016).

Tampoco faltan en el abultado listado nombres españoles como la productora de Pedro Almodóvar o la empresaria Alicia Koplowitz.

Por último, y como punto más llamativo, tampoco tuvo reparos a la hora de engañar y estafar a personas de su círculo más cercano; es el caso de sus hijos Mark y Andrew, de su hermano Peter y de su abogada, Ira Sorkin, que figuraba, junto a sus padres -ya fallecidos-, en la lista de damnificados.