Alemania respaldará a Calviño para presidir el Eurogrupo

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero si cambian los protagonistas, la cosa cambia. Pues bien, según ha podido saber ABC, tal y como ocurriera en su momento con su predecesor en el cargo pero con Mariano Rajoy de presidente del Gobierno -hablo de Luis de Guindos-, la hoy vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, es uno de los nombres que ya suenan para presidir el Eurogrupo en cuanto el actual líder de la institución , el portugués Mário Centeno, de por terminado su reinado.

Con Calviño, España volvería a tener un serio candidato para presidir el Eurogrupo, un organismo cuyos miembros deben elegir por mayoría simple a su presidente para un mandato de dos años y medio. Las fuentes consultadas afirman que las quinielas están abiertas prácticamente desde que Centeno se estrenara en el cargo, en enero de 2018, si bien la ministra española ha ganado enteros desde que repitiera en el cargo con el actual Ejecutivo de Sánchez. Fuentes europeas apuntan que Calviño incluso contaría ya con el beneplácito de Alemania , y que quizás aprovechó su visita a Davos para intercambiar impresiones al respecto con la canciller Angela Merkel.

Las mismas fuentes destacan que la ministra española es una candidata firme y con posibilidades, ya que se mueve como pez en el agua en Europa. Calviño está acostumbrada a fajarse en los pasillos de las instituciones europeas. Tras años de alta funcionaria en la Comisión, donde llegó a ser directora de Presupuestos, se la considera muy capacitada y solvente, un producto de la ortodoxia económica de Bruselas. Además, durante su mandato como ministra se ha forjado una imagen de tenacidad y rigor en el Eurogrupo .

El pasado lunes, antes de su visita a la ciudad suiza un día después para acudir al foro económico mundial en Davos junto al presidente Sánchez, se presentaba ante el Eurogrupo para explicar las líneas generales de la política económica del nuevo Ejecutivo, y para trasladar a Bruselas la necesidad de pactar una nueva senda de déficit más flexible.

La vicepresidenta económica de Sánchez es para Europa el contrapeso más liberal en el Gobierno de consenso entre socialistas y comunistas, algo que ha satisfecho a nuestros socios, que han entendido el mensaje del presidente del Ejecutivo español como pieza idónea para cumplir con los mandatos económicos de la Comisión Europea. Como es habitual cuando hay un cambio de Gobierno, Calviño aprovechó la primera reunión de la Eurozona de 2020 para exponer las líneas maestras de la política económica durante la nueva legislatura, y dejar constancia de esa contención de posibles medidas más propias de los socios de la formación morada, que pudieran enrarecer las relaciones con Bruselas.

Una fuente diplomática aseguró a este periódico que las negociaciones para conseguir el apoyo para Calviño aún «están verdes» en línea con un estado muy preliminar de las conversaciones con los distintos miembros del Eurogrupo, pero la ministra no ha dicho que no a postularse. « Lo más importante es encontrar un consenso sobre el candidato y que todos los propuestos sean idóneos para el cargo », reconoció una fuente comunitaria.

No en vano, Calviño , que cuenta con una prestigiosa reputación internacional, fue hace algo más de medio año uno de los nombres que los líderes europeos estuvieron barajando para sustituir a Christine Lagarde - hoy en el sillón presidencial del BCE - al frente del FMI. El Ejecutivo de Sánchez no ha hablado aún abiertamente de su apoyo a la ministra como futura presidenta del Eurogrupo, pero una fuente próxima al presidente asegura que «el Gobierno no duda de su capacidad para desempeñar cualquier puesto internacional, tal y como habíamos pensado para dirigir el FMI».

Según fuentes gubernamentales, la estrategia de España dependerá de los nombres que se presenten. Esperará a ver cuáles aparecen en las conversaciones y qué apoyos recaban. Y si considera que existe una oportunidad clara, postulará a Calviño.