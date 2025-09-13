Las tripulaciones gallegas mandan en el Campeonato Ibérico de ILCA

La flota de ILCA española y portuguesa luchan por el título Ibérico en aguas de la ría de Vigo

El Campeonato Ibérico de ILCA comenzó este sábado en el Campo de Regatas de las Islas Cíes con unas condiciones ideales para la navegación: viento del suroeste de 11 nudos y ligera marejadilla que permitieron completar sin contratiempos las tres mangas previstas en las tres categorías en liza (ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7).

La jornada inaugural confirmó el gran momento de la vela gallega, con regatistas locales encabezando la clasificación general en todas las modalidades.

El mejor inicio lo firmó Alejandro Pérez (Real Club Náutico de Vigo), que logró un pleno de victorias en las tres pruebas disputadas y se afianza como líder sólido. La segunda posición es para Jaime Sánchez (Náutico Marina Coruña), con tres segundos puestos, mientras que el bronce provisional recae en Mencía García. El top cinco lo completan los jóvenes regatistas de Riveira, Daniela Iglesias y Enzo Ferrón.

En esta categoría, la atención se centró en Bruno Iglesias (Club Náutico Deportivo de Riveira), considerado una de las grandes promesas de la vela gallega, que lidera la general con dos primeros puestos y un sexto. El segundo clasificado es Miguel Rey (Náutico de Vigo), con dos segundos y un octavo, mientras que Samuel Cerdeira (Alamar de Sada) se mantiene tercero.

En la clase olímpica masculina, el protagonismo recayó en Carlos González (Real Club Náutico de La Coruña), que se situó en lo más alto de la tabla tras una jornada muy regular. El portugués Serafim Gonçalves ocupa la segunda plaza, seguido de Miguel Reboreda (Náutico de Portosín), tercero en la general provisional.

La competición continuará este domingo con la segunda y última jornada en aguas viguesas, antes de la ceremonia de clausura que se celebrará en el Club Marítimo de Canido dentro del marco de la Semana Abanca 2025.

