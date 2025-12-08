Los menorquines Toni y Sasha Pons conquistan el Trofeo Armada de Snipe

El XLVI Trofeo Armada Española, XIII Trofeo Almirante Marcial Sánchez-Barcaiztegui, Memorial Paco Pérez 2025 ya tiene a sus nuevos campeones. El tándem balear formado por Toni y Sasha Pons, del CN Ciutadella, se ha proclamado vencedor absoluto en una edición especialmente complicada, marcada por ... la escasa intensidad del viento y su constante inestabilidad.

Tras dos jornadas en las que el Mar Menor permitió, con dificultad, completar una prueba el sábado y dos el domingo, la tercera y última jornada quedó en blanco debido a la ausencia total de viento. Pese a los esfuerzos del comité de regatas del RCR Santiago de la Ribera, el viento no quiso participar en la fiesta de una cita que reunió a cerca de 65 barcos de la clase Snipe. Con las tres pruebas completadas en las dos primeras jornadas, la clasificación quedó definida y permitió coronar a los nuevos campeones.

Toni y Sasha Pons se llevaron así el Trofeo Armada Española con solvencia, en una competición en la que supieron sacar el máximo partido de las pocas oportunidades que ofreció el campo de regatas. El podio lo completaron los locales Francisco y Marina Sánchez, del RCR Santiago de la Ribera, que con 17 puntos se situaron a nueve de los campeones, mientras que el bronce fue para Manuel Madrid (CN Los Nietos) y Alejandro Barnuevo (RCR Santiago de la Ribera), quienes finalizaron con 24 puntos. La cuarta y quinta posición recayeron respectivamente en la pareja formada por Rafa Díaz y María Bover, del RC Mediterráneo, con 27 puntos, y en los portugueses José Pedro Santos y Gonzalo Barreto, del CN Cascais, que sumaron 32 puntos.

En las clasificaciones especiales, Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo, del RCN Motril, fueron los primeros en la categoría Master, mientras que en la flota Juvenil el triunfo fue para Manuel Barrionuevo, del CN Los Nietos, y Gonzalo Luis Cano, del CN Puerto Sherry.