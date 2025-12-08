Suscribete a
XLVI TROFEO ARMADA ESPAÑOLA

Los menorquines Toni y Sasha Pons conquistan el Trofeo Armada de Snipe

vela ligera

Participaron un total de 65 barcos en aguas del RCR Santiago de la Ribera

Los participantes en el Real Club de Regatas Santiago de la Ribera
El XLVI Trofeo Armada Española, XIII Trofeo Almirante Marcial Sánchez-Barcaiztegui, Memorial Paco Pérez 2025 ya tiene a sus nuevos campeones. El tándem balear formado por Toni y Sasha Pons, del CN Ciutadella, se ha proclamado vencedor absoluto en una edición especialmente complicada, marcada por ... la escasa intensidad del viento y su constante inestabilidad.

