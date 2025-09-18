Los Foiling Days vuelven a Cádiz

La Bahía de Cádiz vuelve con la vela más innovadora con la celebración de la segunda edición de los Cádiz Foiling Days, una cita que permitirá a deportistas y aficionados experimentar la navegación en clases voladoras de forma gratuita. El evento se celebrará del 19 de septiembre al 5 de octubre en el Centro Náutico Elcano, fruto de la colaboración entre la Foiling Base Cádiz, impulsada por SailGP Inspire, y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz.

Tras el éxito de 2024, cuando más de 400 personas se iniciaron en el foiling, este año la organización ha ampliado el programa y la capacidad, alcanzando los 600 participantes. El objetivo es seguir acercando esta modalidad a todo tipo de perfiles, desde debutantes sin experiencia náutica hasta atletas en formación hacia la vela profesional.

El calendario arranca con un clinic de WASZP para jóvenes regatistas avanzados, seguido de pruebas de barcos voladores menos extendidos (27-30 de septiembre), bautismos de foiling abiertos al público (27 de septiembre-2 de octubre) y la clasificatoria SailGP Inspire Qualifier (27-28 de septiembre) rumbo a la gran final mundial en Australia.

Los Foiling Days escolares (29 septiembre-3 octubre) volverán a involucrar a alumnos de colegios gaditanos, que pasan de 120 a 150 este año. Como gran novedad, el 1 de octubre se celebrará la jornada Foiliability, dedicada a deportistas con diversidad funcional, para consolidar el foiling como disciplina inclusiva.

El programa se completa con un clinic de GC32 (29 septiembre-2 octubre), catamarán de 10 metros capaz de alcanzar altas velocidades, y con exhibiciones durante el Gran Premio de Cádiz de SailGP (4-5 octubre), visibles desde el Paseo de Santa Bárbara.

Cádiz, capital del foiling

«El foiling ha venido para quedarse y Cádiz es el lugar perfecto para impulsarlo», señaló Carlos Lucero, presidente del IMD, destacando la apuesta por la vela base y el deporte inclusivo. Para Pablo Guitián, director de la Foiling Base, «el reto es seguir ampliando la comunidad de aficionados al foil, con un programa que ofrece experiencias gratificantes tanto a principiantes como a expertos».

Por su parte, Antonio Alquézar, CEO del Spain SailGP Team, subrayó que la base gaditana «ya es un referente mundial en formación de foil, consolidando una cantera que será clave en el relevo generacional de la élite».

Con la Bahía de Cádiz como escenario incomparable, los Cádiz Foiling Days 2025 refuerzan el papel de la ciudad como punto neurálgico de la vela moderna y laboratorio abierto para el futuro del deporte náutico.

Más temas:

Vela