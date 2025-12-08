España consigue dos medallas de plata en Omán

La vela española ha conseguido dos medallas de plata en el primer Campeonato del Mundo de Vela Inclusiva celebrado en Omán, en la categoría Visually Impaired, con Dani Anglada, Carmen López, Mónica Azón y Jordi Sanchez y la clase RS Venture Connect dobles, firmada por ... Pau Toni Homar y Ramón Gutiérrez.

Dani Anglada reconoció la magnitud de lo logrado: «Hace tres semanas pensé que esto era una locura. Hoy demostramos que sí se puede. Somos el primer equipo español que compite oficialmente en un mundial inclusivo…y hemos arrasado.» Azón, por su parte, subraya la dimensión humana del reto: «Después de años de competición, lo importante es dar oportunidades. La vela debe ser un deporte completamente inclusivo.»

Los otros resultados para la delegación española fue una octava posición para Violeta del Reino (Hansa 303 individual) y la novena para Jana Mestre (Hansa 303 individual)

En total, el campeonato reunió a 55 deportistas de 37 países, siendo la primera competición mundial en integrar categorías de discapacidad física, intelectual y visual.

Impulso para Brisbane 2032

Este primer Mundial de Vela Inclusiva constituye un paso clave en la campaña de World Sailing para que la vela regrese al programa paralímpico en Brisbane 2032. La decisión final se tomará antes de julio de 2026.

El Mundial de Vela Inclusiva 2025, organizado por Oman Sail y World Sailing, se celebró del 4 al 8 de diciembre en el Barceló Mussanah Resort y contó con competición en las clases Hansa 303, RS Venture Connect, ILCA 6 y FarEast 28R.