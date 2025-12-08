Suscribete a
ABC Premium

CAMPEONATO DEL MUNDO

España consigue dos medallas de plata en Omán

VELA INCLUSIVA

Las han conseguido en las categorías Visually Impaired y RS Venture Connect dobles

De izquierda a derecha Mònica Azón, Carmen López, Dani Anglada y Jordi Sánchez
De izquierda a derecha Mònica Azón, Carmen López, Dani Anglada y Jordi Sánchez

ABC_N

La vela española ha conseguido dos medallas de plata en el primer Campeonato del Mundo de Vela Inclusiva celebrado en Omán, en la categoría Visually Impaired, con Dani Anglada, Carmen López, Mónica Azón y Jordi Sanchez y la clase RS Venture Connect dobles, firmada por ... Pau Toni Homar y Ramón Gutiérrez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app