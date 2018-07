Wind and Waves Festival Los junior protagonizan la quinta jornada del Gran Canaria Wind and Waves Festival La prueba registra un récord de inscripción de jóvenes promesas con 46 competidores juniors, pertenecientes a 9 países

Los competidores juniors del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2018 cogieron hoy jueves, 19 de julio, el relevo de los profesionales durante la disputa de la quinta jornada del Mundial de Windsurf de Pozo Izquierdo. Después de cuatro días de condiciones radicales, el día se prestó perfecto para que las jóvenes promesas saltaran al agua a mostrar sus grandes dotes para este deporte. La prueba de Pozo Izquierdo registra este año un récord histórico de inscritos, con 46 competidores pertenecientes a 9 países (España, Italia, Japón, Francia, Alemania, EEUU, Polonia, Brasil y Dinamarca). Ninguna prueba del circuito mundial de la PWA ha conseguido una inscripción tan alta en la categoría junior.

Tras todo un día de competición han quedado definidas las finales de las diferentes categorías. En sub 20 masculina, la más numerosa en cuanto a número de inscritos con 14 chicos, han logrado su pase a la final el norteamericano Jake Schettewi (US-25), los españoles Valentino Pasquale (E-201) y Miguel Chapuis (E-99) y el polaco Adam Waechol (POL-111). La categoría sub17 masculina , con 8 inscritos, tiene en la final a los españoles Marino Gil (E-959) y Mike Friedl (E-255), al japonés Takuma Sugi (J-7) y al francés Corto Dumond (NC-26)

Por su parte, Liam Dunkerbeck (E-11) ha conseguido entrar en la final de la categoría sub15 junto al brasileño Jahdan Tyger (BRA-450), el alemán Lennart Neubauer (GER-734) y el italiano Gabriel Di Giosatte (ITA-148). Por último, en la categoría sub13 masculina, con 5 inscritos, la lucha por el podio estará entre el danés Tobías Bjornaa (D-36), el español Marc Alonso (E-1004), el italiano Giulio Gasperini (I-158) y los alemanes Carlos Kiefer (G-242) y Pepe Krause (Ger-50).

La competición femenina, con 11 inscritas, quedó dividida en tres grupos: sub 20, sub 17 y sub 13-15. En esta categoría compiten todas contra todas y está previsto realizar tres mangas en cada uno de los grupos.

Por el momento han realizado dos mangas completas, liderando los diferentes grupos la alemana Alexa Escherich (G-200) en la categoría sub20; la española Mar de Arce (Esp-279) en sub 17 y la alemana Alexia Kiefer (G-59) en la categoría sub 13.

Las finales de las cuatro categorías masculina y la última manga de las tres femeninas se disputarán entre mañana viernes y el sábado, dependiendo de cómo transcurra la competición oficial que está pendiente de finalizar la Doble Eliminatoria. Daida Ruano y Philip Koster, como ganadores de la Eliminatoria Simple, esperan en la final el desenlace de las dos mangas que quedan por disputar en cada categoría y de las que saldrán los finalistas. Sarah-Quita Offringa y Lina Espertein se jugarán el pase a la semifinal donde está a la espera Iballa Ruano. En la categoría masculina, la lucha por alcanzar la semifinal está entre Víctor Fernández y Ricardo Campello, que se encontrarán en la siguiente ronda con el brasileño Marcilio Browne.

Los jueces de la PWA han citado a los competidores mañana viernes a las 9:00 horas para decidir si terminan la Doble Eliminatoria o continuan con la competición junior.

Trio de Gemelas

Las gemelas están de moda en el windsurf femenino. El camino andado por las hermanas Ruano, Daida e Iballa, puede que tenga continuidad en el futuro de la mano de las hermanas Triviño, Isabel y Lucía, y las hermanas Van der Meer, Nikki y Tessa, jóvenes promesas que este año participan por primera vez en la competición junior del Gran Canaria Wind and Waves Festival.

Las hermanas Triviño y las Van der Meer completan el trío de gemelas, junto con las hermanas Ruano, que este año podemos ver en el Gran Canaria Wind and Waves Festival. Las jóvenes de Tarifa y Cataluña desearían emular a Daida e Iballa y algún día ser referentes en el circuito mundial, pero antes tienen un largo camino de aprendizaje y esfuerzo diario que han comenzado a descubrir este año en el evento de Pozo.

Las hermanas Triviño, Isabel y Lucía, son las más pequeñas de este trío de gemelas. Con 12 años vienen desde otra meca del windsurf, Tarifa, y tan solo llevan dos años navegando en windsurf. Es su primera vez en Pozo Izquierdo y después de una semana en la playa del Arenal aseguran que han mejorado mucho. Su meta más inmediata en conseguir hacer el forward, maniobra difícil teniendo en cuenta su pequeña envergadura. Sus referentes son, como no, las hermanas Ruano y Víctor Fernández.

Las hermanas Van der Meer, Nikki y Tessa, son de padres holandeses pero nacidas y residentes en Pals (Cataluña), donde aprendieron a navegar hace algunos años. A sus 17 años, es su tercera vez en Pozo Izquierdo, aunque es la primera vez que compiten en la prueba grancanaria. Están disfrutando mucho con esta experiencia, ya que después de dos semanas en la isla, reconocen que han mejorado mucho. Además, para ellas es un privilegio ver en directo a los profesionales compitiendo en el agua y siendo testigos de las grandes maniobras que realizan.

Para las hermanas Ruano resulta muy emotivo la presencia de estas hermanas en "su casa", ya que les recuerda a sus inicios en el mundo del windsurf. Para las jóvenes es un lujo tener tan cerca a estas campeonas del mundo, sus referentes en el mundo del windsurf y el espejo en el que se miran cada día que entran al agua.