La final de la Liga Femenina se jugará en Calpe

Participarán un total de 15 equipos llegados de toda España

La flota de Tom28 del RCN Calpe compitiendo a los pies del Peñón de Ifach
ABC_N

La vela femenina española llega a final de temporada. Hasta 15 equipos y 75 deportistas competirán este fin de semana en la final de la Liga Iberdrola 2025, coorganizada por la Real Federación Española de Vela (RFEV) y el Real Club Náutico Calpe (RCN Calpe), ... que actúa como anfitrión. Con estas cifras, la competición alcanza un récord absoluto de participación en sus cinco ediciones, confirmando su consolidación como plataforma de impulso para la mujer en la vela.

