La final de la Liga Femenina se jugará en Calpe

La vela femenina española llega a final de temporada. Hasta 15 equipos y 75 deportistas competirán este fin de semana en la final de la Liga Iberdrola 2025, coorganizada por la Real Federación Española de Vela (RFEV) y el Real Club Náutico Calpe (RCN Calpe), ... que actúa como anfitrión. Con estas cifras, la competición alcanza un récord absoluto de participación en sus cinco ediciones, confirmando su consolidación como plataforma de impulso para la mujer en la vela.

Esta quinta y última cita del circuito nacional decidirá el podio del Campeonato de España de Vela Femenina. El Solgreen, liderado por Elena de Tomás y con tripulantes del RCN Valencia y el CN Arenal, llega a Calpe al frente de la clasificación. Le siguen el Team RCNGC del Real Club Náutico de Gran Canaria, con Inés Martín al timón, y el Surne del RCMA-RSC de Bilbao, patroneado por Joana Abasolo. Pero el título está abierto: las tripulaciones de Pollença, RCNGC-7UP y Vilanova todavía sueñan con subirse al podio.

Los 15 equipos inscritos representan a siete comunidades autónomas: Comunidad Valenciana (5 equipos), Canarias (3), Islas Baleares (2), Catalunya (2) y Murcia, Galicia y País Vasco, con una tripulación cada una.

Desde el club anfitrión, Ana Caso, regatista del equipo local Ganbatte (RCN Calpe), reconoce la emoción de vivir la final en casa: «Para muchas de nosotras, la Liga Iberdrola ha sido una forma de volver a sentir la emoción de la vela y compartirla con grandes deportistas. Ser anfitrionas nos hace muchísima ilusión. Queremos que esta final sea una auténtica fiesta de la vela femenina».

Por su parte, Magdalena Martínez Ferrer, directora del RCN Calpe, destacó el crecimiento constante del circuito: «En esta quinta edición se ha alcanzado el récord de equipos inscritos, lo que demuestra que la Liga Iberdrola crece en interés, participación y competitividad. Para el club, es un orgullo formar parte de este proyecto desde su primera edición y reafirmar nuestro compromiso con la igualdad en el deporte».

La meteorología promete añadir emoción. La alerta naranja de Aemet por lluvias y viento fuerte en la comarca de la Marina Alta ha obligado a cancelar los entrenamientos del jueves y las pruebas del viernes, concentrando toda la acción durante el fin de semana, donde se prevén condiciones intensas y desafiantes.

Las regatas se disputarán a bordo de seis monotipos Tom 28, cedidos por el RCN Calpe. El formato incluye un round robin inicial entre los 15 equipos, seguido de las Medal Races del domingo, en las que las seis mejores tripulaciones lucharán por la victoria final.

La Liga Iberdrola 2025 ha recorrido España en cinco etapas: Getxo, Altea, Las Palmas, Palma y esta gran final en Calpe, donde se coronarán las campeonas de España de vela femenina.