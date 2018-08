52 Super Series Cuarta apuesta de Puerto Portals por el mejor circuito de regatas del mundo El lunes comienza, con diez barcos en liza, la regata estrella de las 52 Super Series

La Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week se ha presentado hoy en el emblemático puerto de Calviá. Diez equipos de siete nacionalidades diferentes competirán desde lunes a sábado por el triunfo en la que es la cuarta prueba del ejercicio 2018 de las 52 Super Series, el circuito más importante del mundo para veleros monocascos. En el acto de presentación se puso en relieve el binomio que conforma la regata y el puerto que ha hecho que esta cita sea ya la más longeva de la competición al ser el cuarto año consecutivo que los TP52 recalan en Portals.

La relación entre Puerto Portals y la regata es tan duradera como fructífera. Tanto Corinna Graf, CEO de la marina, como Agustín Zulueta, director general del circuito, vinieron a coincidir en la presentación en que ambas partes están encantadas de mantener la relación que, además, se extenderá al menos un año más en 2019 cuando Portals volverá a acoger, como ya hizo en 2015, el Mundial Rolex de la clase TP52. Graf indicaba en el acto de presentación: “Nuestra relación con las 52 Super series está muy consolidada. La calidad de esta regata sitúa a Mallorca como punto estratégico de la vela internacional".

Por su parte, Zulueta explicaba: "Este es nuestro cuarto año consecutivo y ya hemos firmado un quinto. Está claro que el binomio Puerto Portals-52 Super Series es muy duradero. Estamos en casa. Gracias a Puerto Portals esta regata trae mucho retorno en muchos aspectos a la isla y beneficia a muchos sectores, no sólo el turístico".

También se valoró muy positivamente durante la rueda de prensa, y ya entrando en materia deportiva, que esta cuarta cita del circuito 2018 va a ser la primera en la que los diez equipos van a presentarse en la línea de salida con los barcos ya completamente optimizados. Los veleros son todos nuevos de esta temporada, menos el Gladiator del armador Tony Langley que para esta cita incorpora en su tripulación al ganador de la Copa América y del Oro en los Juegos Olímpicos, el neozelandés Pete Burling. El barco inglés fue botado a principios de 2017 mientras que el resto de la flota es más reciente, todos fueron botados esta pasada primavera. La temporada hasta la fecha se ha caracterizado por la falta de consistencia en los resultados de la mayoría de los equipos, a excepción de Quantum y Sled. Se ha pagado caro el relevo del velero. Pero todos piensan que en Portals ya no habrá excusas y todos alcanzarán la máxima expresión en prestaciones.

Así se manifestaba ayer Pedro Más, proa del Platoon, durante el acto de presentación de la regata: "Hasta Portals los equipos hemos llegado muy justos de preparación, pero creo que esta va a ser la primera regata del año en la que todos podemos ya ofrecer el 100% de nuestras posibilidades”.

La Bahía de Palma espera a la flota y también la flota espera llegar a Palma para redimirse de una temporada con demasiados altibajos. Así lo expresa Joan Fullana, proa del Provezza, equipo que defiende el triunfo que consiguió el año pasado en aguas de Portals: “En Cascáis tuvimos algunos problemas, pero creo que nuestro barco está más enfocado a regatas como la que comienza el martes en Puerto Portals. Esperamos dar el máximo y aspirar a todo como ya hicimos el año pasado ganando la regata”.

Los dos regatistas mallorquines presentes en la rueda de prensa están en equipos que aún no han alcanzado su mejor grado de desarrollo del nuevo velero. Los dos son los únicos que navegan con un diseño de Rolf Vrolijk, mientras que los otros ocho barcos son diseños de Marcelino Botín. Platoon, con su armador Harm Müller-Spreer a la caña, ha empeorado sus resultados durante la temporada ya que comenzó el año haciendo un segundo puesto en Sibenik. Provezza, que tiene como armador a Ergin Imre, no ha podido esta temporada conseguir la estabilidad. Han tenido muchos problemas técnicos con el barco convarias roturas de material en plena regata y siempre han estado renqueando en las clasificaciones. Llegan a Portals para defender el título que obtuvieron la pasada temporada en la Bahía de Palma. El amplio conocimiento del área de regatas que tienen Tony Rey, táctico, y Nacho Postigo, navegante, les hace ser uno de los candidatos a la victoria. Postigo habla sobre lo que se pueden encontrar esta semana en aguas de su localidad de residencia: “Ya sabemos que en la Bahía lo más importante es salir bien. Si no lo haces, ya tienes muchos problemas para recuperar la posición”. Y sobre el campo de regatas dice: “Puede haber varias opciones, pero depende de dónde el comité de regatas instale el campo de regatas. Por lo visto, pretenden colocarlo más hacia la mitad o hacia la derecha de la bahía y eso puede justo entre las dos brisas, por lo que puede variar mucho más. En la Copa del Rey de este año (hace dos semanas) en realidad fue muy diferente, a veces se balanceaba hacia la derecha y algunas veces hacia la izquierda, e incluso esto ocurría en mangas consecutivas de un mismo día, y por eso estaba muy abierto. Puede ser que esta semana tengamos lo mismo".

En la general del circuito el líder es el Quantum Racing. El barco americano ha ganado dos de las tres regatas disputadas, Sibenik y Cascáis. Luna Rossa venció en aguas de Zadar. Los americanos han ganado cuando Dean Barker ha estado en la caña del velero mientras que en Zadar estuvo el propietario del proyecto, el armador Doug DeVos. Allí gabó Luna Rossa con Francesco Bruni a la caña. DeVos vuelve a subirse al barco en Portals dejando a Barker en la posición de estratega y buscando mejorar sus números que en la prueba de Croacia no fueron buenos.

También busca mejorar el Azzurra, actual defensor del título de 52 Super Series. El velero liderado por la nueva dupla Parada-Lange ya mostró en Cascáis una mejora y en Portals deberían sustanciarla para luchar por el podio de la temporada. En ese podio está actualmente muy bien posicionado el Sled del armador Takashi Okura. El velero del caña japonés cuenta con el ganador del Copa América Ray Davies en la táctica que se ha rodeado de un grupo de regatistas neozelandeses de primer orden.

La regata de entrenamiento oficial se celebra el lunes 20 y para el martes 21 ya están previstas las pruebas valederas para la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week. Se espera poder completar hasta el sábado 25 diez mangas de barlovento-sotavento que serán las que decidan el nuevo ganador de Portals que se podría unir a los nombres de Azzurra (2015), Quantum (2016) y Provezza (2017).

La Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week podrá seguirse a través de nuestro web o de nuestra aplicación en realidad virtual con comentarios tanto desde el campo de regatas como desde el propio puerto. El streaming comenzará 15 minutos antes de comenzar la jornada. Está previsto que las regatas tengan su inicio a las 13 horas cada día.