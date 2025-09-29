Lo decía Johan Cruyff: Salid y disfrutad

Me van a perdonar los puristas de la vela, pero esta ocasión me ha inspirado uno de los más grandes de la historia del fútbol: Johan Cruyff. No seré yo sospechoso de ser del Barça (todo lo contrario), pero me va perfecta una frase suya para lo que vivimos algunos periodistas en Ibiza, con la Ibiza JoySail, y lo que nos espera en unos días en Cádiz, con SailGP. Vayamos por partes. En Ibiza se juntaron hasta 22 superyates, una barbaridad para una regata que está muy lejos de morir de éxito. Goza de tan buena salud que hasta 11 barcos se quedaron en lista de espera. Mirabas las tripulaciones y no se iba de paseo. Destacaron figuras como Luis Doreste, Simon Fisher y Diego Fructuoso. El ambiente, tan excelente como los momentos disfrutones de la regata. Al fin y al cabo, la vela en estado puro porque más allá de competir, se disfruta.

Y es que para competir ya estará SailGP en Cádiz. Aunque también para vivirla, claro, porque será imposible no gozar en una ciudad que lleva esperando dos años este evento. En Cádiz todo mola. Y además, hay cicerones esperando para elevar a la máxima expresión aquello de salid y disfrutad.

En España hay vela para rato... y que dure. Larga vida al mar. Muchas veces se valora más, y mejor, desde fuera lo que deberíamos hacer desde dentro. Incluso desde Francia se está poniendo cada vez más el foco en nuestro país. El (pen)último ejemplo, La Solitaire du Figaro Paprec. Las encalmadas provocaron un retraso en su llegada a Vigo (parecía el cuento de nunca acabar), pero una vez ahí se demostró que en España se debería apostar muchísimo más por la vela. Porque lo que no falta es calidad ni sitios dónde navegar. Ya les gustaría a otros países tener nuestros campos de regatas, condiciones y regatistas. Carlos Manera, reciente ganador de The Ocean Race Europe con Biotherm, nos lo explicó: «me rompe el corazón que no se tiren adelante proyectos españoles con lo que tenemos en nuestro país».

Es para seguir reflexionando. Hay que mejorar la inversión y dirigirla bien. Centrar bien el rumbo porque se están perdiendo oportunidades de oro.

La fuga de 'cerebros' es imparable.

