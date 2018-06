¿Más de lo mismo, o luz y claridad?

Madrid Actualizado: 30/06/2018 17:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Crucemos los dedos como se dice coloquialmente, para que la nueva y flamante presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda sea, al menos, igual de buena en la gestión como lo ha sido en las pistas de esquí y venga con el ánimo de desempolvar los asuntos que llevan un tiempo encerrados en el baúl de los recuerdos o, también, en el cajón desastre que ha sido el Consejo durante muchos años.

Me conformo con que traiga la disponibilidad y tenga las agallas que tuvieron Gómez Navarro y Cortés Elvira, que junto a Herminio Menéndez supieron darle un giro de 180 grados al deporte español.

Creo que ya es hora, que algún Secretario de Estado se meta a desmadejar los líos que algunas federaciones tienen con sus fundaciones, verdaderas tapaderas de unas cuentas que no se corresponden con lo que debe ser. Arturo Delgado, nuestro presidente universal, lleva no sé cuántos años, ya desde la era Pombo, pidiendo que alguien le explique donde están aquellos 100 millones de las antiguas pesetas que dejó en la Fundación Vela proveniente de un sobrante de la Copa América. Hasta ahora ningún presidente ha sido capaz de explicarlo. A ver si la señora Rienda aplica la filosofía de su partido y regenera un poco el deporte.

¿Para cuándo una auditoría externa a las Federaciones? Las auditorías que hace el Consejo Superior de Deportes son tan livianas, que cualquier cosa es pasada por alto. Los deportistas pedimos que, al menos, las cuentas estén claras y no sigamos viendo a algunos presidentes con coches de alta gama circulando por Madrid.

Ya sé que no tienen mucho que ver, pero también le pediría a la nueva presidenta del Consejo que intercediera para que el Comité Olímpico Internacional pusiera encima de la mesa el balance de gastos. Por más que los pedimos, y aunque nos dicen que son presupuestos generales y no hay partidas, no nos lo creemos. Queremos verlo. Estamos hartos de que nuestros directivos viajen con sus familiares a costa de las arcas gubernamentales y no vemos nunca ninguna denuncia por este hecho.

Si en la política hay corrupción como se viene demostrando desde el caso Filesa, no quiero ni pensar la que habrá en el deporte y no nos enteramos. Si hemos sido capaces de poner freno a Villar y compañía deberíamos de ser capaces de hacerlo con otros.

Por último y antes de despedirme, desear suerte y justicia a Rienda, y decirle a Lopetegui y a Florentino que lo primero es España y luego, ya si eso, el Real Madrid. ¿Qué necesidad había de montar el número que se ha montado si solo habría que haber esperado un mes y hubiéramos llegado al mismo sitio, pero sin ninguna trifulca? Lo dicho, ¡Aúpa Sporting!

