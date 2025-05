Gisela Pulido cae en cuartos y acaba séptima en Urla

Gisela Pulido finalizaba en la séptima posición en el Campeonato de Europa de Formula Kite, que se ha disputado durante seis jornadas de competición en aguas de Urla (Turquía). El domingo se clasificó para los cuartos de final después de cinco días con muy buenas sensaciones en el agua a pesar de la lesión de rodilla que la ha mantenido lejos del agua durante seis semanas, la rider española pero, caía en los cuartos de final de las Medal Series, en que ha entrado tercera y sólo se clasificaban para semifinales las dos primeras.

En un campo de regatas con vientos de 11 a 15 nudos, muy variables tanto en intensidad como en dirección, la regata por el pase a las semifinales la ha dominado la argentina Catalina Turienzo, seguida por la francesa Lysa Caval. Pulido ha quedado tercera, y por tanto fuera de la semifinal y en séptima posición final.

«Ha sido una pena -ha explicado Pulido- porque la regata ha estado muy apretada con la francesa. En la ceñida íbamos juntas, pero en la última popa he enganchado un plástico que ha mermado mi velocidad y se me ha escapado. Pero estoy muy contenta, a pesar de la lesión y de no haber podido entrenar me he visto bastante competitiva».

La francesa Lauriane Nolot se ha llevado el oro continental anotándose la primera victoria de la Gran Final. La británica Lily Young se ha proclamado subcampeona y la francesa Lysa Caval ha logrado imponerse en las semifinales para avanzar a la Gran Final y subir al tercer cajón del podio.