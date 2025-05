La UFC planta su primer pie en España: WOW se emitirá en su plataforma UFC Fight Pass

La UFC planta su primer pie en España. Esta es la conclusión preliminar de lo que supone el acuerdo histórico firmado entre WOWFC (The Way Of Warrior) -la mayor liga de artes marciales mixtas de España- y la UFC (Ultimate Fighting Championship) -la mayor competición de esta disciplina a nivel mundial-, mediante el que los eventos numerados de la compañía madrileña se retransmitirán a nivel internacional en inglés a través de UFC Fight Pass, la plataforma de 'streaming' de la UFC, según ha podido saber ABC en primicia.

Así, la retransmisión de los eventos de WOW en inglés coexistirá con la actual emisión en español, que se realiza a través de los canales de Vamos y Movistar Deportes de Movistar Plus. El acuerdo ha sido firmado en las últimas horas y desde WOW siempre han trasladado a este periódico la ilusión mutua por hacer de esta compañía un referente del talento emergente y consolidado de las MMA en España.

Con este movimiento, y como avanzó el máximo directivo de esta compañía, se prevé que la creación de los cinturones (títulos) llegará en los próximos tiempos.

Con la entrada de WOW al UFC Fight Pass, se refuerza a la liga española como puerta de entrada directa al UFC, puesto que los campeones de las compañías que están bajo el abrigo de la plataforma de 'streaming' de la UFC suelen tener oportunidades directas con UFC o, al menos, les abre la ventana de participación en el Dana White's Contender Series, el reality del mandamás de la UFC en el que una gran actuación te permite firmar con la mayor liga de MMA del planeta.

A priori, solo el 'main card' -los combates principales- de los eventos numerados de la compañía española entrarán en el acuerdo, puesto que también WOW ha desarrollado otros formatos de captación de talento como la Copa WOW, el WOW Fight Club, el WOW Talent o los campeonatos de Madrid, Cataluña y España, que se desarrollan bajo la marca madrileña.

Poniéndolo en contexto, WOW, desde su nacimiento en 2019, es la compañía de mayor crecimiento en nuestro país. Fundada por David Balarezo junto a dos socios, se ha consolidado como una de las promotoras de deportes de contacto más importantes del país, siendo su labor de suma relevancia tanto en la organización de eventos, como en el impulso de jóvenes talentos y la promoción de los luchadores, contribuyendo al crecimiento y mejora del panorama de las MMA en España.