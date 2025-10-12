Vacherot - Rinderknech | Sigue en directo la final del Masters 1.000 de Shanghái

30 - 0Ace de Arthur Rinderknech con un saque plano que no puede devolver Valentin Vacherot 15 - 0Saque plano de Arthur Rinderknech, el resto de Valentin Vacherot se va fueraValentin Vacherot saca adelante el primer juego del segundo set con su servicio. Tres cuartos de hora ya de esta final del Masters 1000 de Shanghai con el primer asalto decidido a favor de Rinderknech. 0 - 1[ SET 2 ]Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Arthur Rinderknech se va fuera 30 - 40Arthur Rinderknech estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30Valentin Vacherot estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30Gran resto de derecha de Arthur Rinderknech que supera a Valentin Vacherot y consigue el punto 0 - 30Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Valentin Vacherot que supera a Arthur Rinderknech y consigue el punto 0 - 15Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Arthur Rinderknech se va fueraBuen primer set de Arthur Rinderknech que apenas ha cometido errores y se ha impuesto a Vacherot. El francés ha sabido aprovechar la primera bola de break para romper el servicio de su oponente y mantener su ventaja hasta el final.SET PARA RINDERKNECH. El francés cierra la primera manga con un saque directo. 6 - 4[ SET 1 ]Ace de Arthur Rinderknech con un saque plano que no puede devolver Valentin Vacherot
Tres bolas de set para Arthur Rinderknech.
40 - 0Segundo servicio liftado de Arthur Rinderknech, Valentin Vacherot no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Arthur Rinderknech que supera a Valentin Vacherot y consigue el punto 15 - 0Segundo servicio liftado de Arthur Rinderknech, Valentin Vacherot no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Juego para Vacherot y ahora es Rinderknech quien va a servir para ganar el primer set.
5 - 4[ SET 1 ]El golpe de derecha de Arthur Rinderknech se va fuera 15 - 40Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Arthur Rinderknech se va fuera 15 - 30Valentin Vacherot estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30Ace de Valentin Vacherot con un saque plano que no puede devolver Arthur Rinderknech 0 - 15Arthur Rinderknech estrella su golpe de derecha en la redJuego para Arthur Rinderknech que coloca el 5-3 y sirve ahora Vacherot para tratar de enmendar la situación en esta primera manga que se le ha complicado. 5 - 3[ SET 1 ]Saque plano de Arthur Rinderknech, el resto de Valentin Vacherot se va fuera 40 - 30El golpe de derecha de Valentin Vacherot se va fuera 30 - 30Saque plano de Arthur Rinderknech, el resto de Valentin Vacherot se va fuera 15 - 30El golpe de derecha de Arthur Rinderknech se va fuera 15 - 15Gran volea desde media pista de Arthur Rinderknech que supera a Valentin Vacherot y consigue el punto 0 - 15Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Valentin Vacherot supera a Arthur Rinderknech y gana el tantoConsigue salvar el juego Valentin Vacherot que celebra el punto. Sigue mandando el francés en el marcador del primer set con un break a favor, 4-3. 4 - 3[ SET 1 ]Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Arthur Rinderknech se va fuera 40 - ADEl golpe de derecha de Arthur Rinderknech se va fuera 40 - 40Ace de Valentin Vacherot con un saque plano que no puede devolver Arthur RinderknechProblemas para Vacherot que ganaba 40-0 en este juego pero ve como su rival ha remontado y tiene ahora bola de break. AD - 40Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Arthur Rinderknech que supera a Valentin Vacherot y consigue el punto 40 - 40Valentin Vacherot falla su segundo servicio, doble falta 30 - 40Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Arthur Rinderknech que supera a Valentin Vacherot y consigue el punto 15 - 40Impresionante passing shot de Arthur Rinderknech desde el fondo de la pista supera a Valentin Vacherot y le sirve para ganar el punto 0 - 40Valentin Vacherot con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 30El remate de Arthur Rinderknech se va fuera 0 - 15El golpe de derecha de Arthur Rinderknech se va fueraOtro buen turno de servicio de Arthur Rinderknech que lo gana en blanco para el 4-2. 4 - 2[ SET 1 ]Saque plano de Arthur Rinderknech, el resto de Valentin Vacherot se va fuera 40 - 0Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Arthur Rinderknech que supera a Valentin Vacherot y consigue el punto 30 - 0El revés de Valentin Vacherot se va fuera 15 - 0Segundo servicio liftado de Arthur Rinderknech, Valentin Vacherot no puede precisar el resto y la bola se va fueraJuego fácil para Vacherot que mantiene un break en contra en este primer set y debe buscar su opción de igualar con el saque de su rival. 3 - 2[ SET 1 ]Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Arthur Rinderknech se va fuera 0 - 40Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Arthur Rinderknech se va fuera 0 - 30Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Arthur Rinderknech se va fuera 0 - 15Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Arthur Rinderknech se va fueraJuego para Rinderknech que confirma el break anterior, 3-1 para el francés. 3 - 1[ SET 1 ]Saque plano de Arthur Rinderknech, el resto de Valentin Vacherot se va fuera 40 - 30Arthur Rinderknech estrella su golpe de derecha en la red 40 - 15Saque plano de Arthur Rinderknech, el resto de Valentin Vacherot se va fuera 30 - 15El golpe de derecha de Valentin Vacherot se va fuera 15 - 15Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Arthur Rinderknech supera a Valentin Vacherot y gana el tanto 0 - 15Arthur Rinderknech estrella su golpe de derecha en la redBREAK DE RINDERKNECH. El francés aprovecha la primera oportunidad para romper el servicio de Vacherot y poner el 2-1 en el primer set. 2 - 1[ SET 1 ]El remate de Valentin Vacherot se va fuera
Un par de errores del monegasco llevan el juego al 15-40, dos bolas de break para Rinderknech.
30 - 30El golpe de derecha de Valentin Vacherot se va fuera 15 - 30Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Arthur Rinderknech se va fuera 15 - 15El golpe de derecha de Valentin Vacherot se va fuera 0 - 15Segundo servicio liftado de Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech no puede precisar el resto y la bola se va fueraArthur Rinderknech cierra su primer turno de servicio con un saque directo, también lo gana con comodidad. 1 - 1[ SET 1 ]Ace de Arthur Rinderknech con un saque plano que no puede devolver Valentin Vacherot 40 - 15Arthur Rinderknech con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 15Contradejada de Valentin Vacherot con la que supera a Arthur Rinderknech y gana el punto 30 - 0Ace de Arthur Rinderknech con un saque plano que no puede devolver Valentin Vacherot 15 - 0Arthur Rinderknech con una volea cercana a la red consigue el puntoImpecable servicio de Valentin Vacherot que gana el primer juego en blanco. 0 - 1[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Valentin Vacherot que supera a Arthur Rinderknech y consigue el punto 0 - 40Segundo servicio liftado de Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Arthur Rinderknech se va fuera 0 - 15Valentin Vacherot con una volea cercana a la red consigue el punto
Sorteo previo al partido que designa que será Valentín Vacherot el que comience sacando.Ésta es solo la tercera vez que dos jugadores sin ser cabezas de serie disputan una final de un Masters 1000. La primera fue en Hamburgo 1996 cuando Roberto Carretero venció a Álex Corretja. La segunda en Paris 2003, con triunfo de Tim Henman ante Andrei Pavel.La única vez que Rinderknech y Vacherot se enfrentaron como profesionales fue en 2018, en un evento del ITF World Tennis Tour en Francia que ganó el francés en dos sets.Sin duda, el torneo que ha cambiado la vida de un Vacherot que va a subir más de 100 puestos en el ranking ATP de la próxima semana. Hoy podría convertirse en el campeón de un Masters 1000 con el ranking más bajo de la historia, desde 1990.
Pero Vacherot reaccionó y se convirtió en el primer jugador monegasco en alcanzar los cuartos de final, la semifinal y la final en un Masters 1000.Valentin Vacherot tuvo que pasar por la previa para poder disputar este Masters 1000 y a punto estuvo de caer en la segunda ronda ante Liam Draxl, perdió el primer set y estaban igualados a cinco en el segundo.Rinderknech, tres años mayor que su primo, alcanzó el puesto 28 del ranking ATP en 2022 cuando disputó dicha final en Adelaide 2. Este año sorprendió a Alexander Zverev en primera ronda de Wimbledon y también ha derrotado al alemán aquí en Shanghai.Han entrenado y jugado juntos miles de veces y hoy van a disputar este partido para intentar ganar su primer título. Rinderknech ya sabe lo que es disputar una final, perdió la de Adelaide 2 en 2022 ante Kokkinakis pero es la primera para un Vacherot que tiene poca experiencia en Masters 1000.
Unas horas después el francés Anthur RInderknech, y primo de Vacherot, número 54 del ranking ATP, superaba en tres sets a Daniil Medvedev para meterse también en la final de hoy.Y es que en el día de ayer, Valentin Vacherot, número 204 del ranking ATP, eliminó a Novak Djokovic en dos sets como colofón al gran torneo realizado por el tenista monegasco que entraba desde la previa.Buenos días y bienvenidos a la final del Masters 1000 de Shanghai, un partido tan inédito como inesperado, que nos habría sorprendido a todos si nos lo cuentan el primer día de torneo.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete