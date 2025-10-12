Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los Reyes presiden el besamanos del 12 de Octubre

Tenis

Valentin Vacherot culmina la hazaña más improbable y entrañable: campeón de Shanghái ante su primo Rinderknech

El monegasco, que llegó a China como 204 del mundo, supera al francés y levanta su primer título ATP con 26 para redondear una fiesta familiar en Shanghái (4-6, 6-3 y 6-3)

Vacherot, con el trofeo
Vacherot, con el trofeo AFP
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Descubre el tenis a dos jugadores que protagonizan su particular hito familiar, ya para el recuerdo este álbum de lágrimas, sonrisas y triunfos compartidos. Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech, estrellas de una de esas historias insólitas que se quedan grabadas más allá de quién ... gane. Aunque para el monegasco, de 26 años, sí que supone este domingo un antes y un después en su carrera: triunfo ante su primo (4-6, 6-3 y 6-3 en dos horas y 15 minutos), su primer título ATP, y de categoría mil, nada menos, y desde el puesto 204 del ranking, nada más. Detrás de nombres como los de Roger Federer (presente en la grada), Novak Djokovic y Jannik Sinner, Valentin Vacherot.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app