Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Una alerta de bomba interrumpe la emisión y obliga a evacuar la sede de la cadena francesa BFM TV en París

Tenis

Sinner bate a De Miñaur y encadena su triunfo número 30 hacia la final de Turín

ATP FInals

El italiano enreda al australiano y defenderá la corona de maestro el domingo en Turín (7-5 y 6-2 en una hora y 52 minutos)

Alcaraz, a por la última frontera: dominar la pista rápida bajo techo

Sinner, en su partido ante De Miñaur
Sinner, en su partido ante De Miñaur AFP
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Jannik Sinner juega al tenis y con sus rivales. Es así como se ha clasificado para la final del torneo de los ocho maestros: entrenamiento en el primer set, dejar soñar al rival, y acribillarle en el momento oportuno sin concesiones. Engatusó a Felix ... Auger-Aliassime el primer día (7-5 y 6-1); a Alexander Zverev el segundo (6-4 y 6-3), y le salió respondón Ben Shelton, ya sin nada en juego (6-3 y 7-6 (3); pero en la semifinal, contra Alex de Miñaur, de nuevo el Sinner de dos caras: el juguetón y el matón. 7-5 y 6-2, en una hora y 52 minutos. Es el triunfo número 30 seguidos del italiano en esta pista rápida bajo techo en la que no pierde desde aquella final contra Djokovic de 2023. También alcanzó el último día en 2024 y ahora en 2025, el más joven en lograr este triplete, y el séptimo de la lista: Ivan Lendl (9), Roger Federer (5, y 3) y Novak Djokovic (5), Ilia Nastase (4), John McEnroe (3) y Boris Becker (3). Por si fuera poco, 18 sets consecutivos y 39 turnos de saque sin oposición. Por si no fuera suficiente: es el más el más joven en conseguir ser finalista en los cuatro Grand Slams y el Masters en un mismo curso; solo lo lograron Roger Federer y Novak Djokovic. Datos. Sensaciones. Sinner.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app