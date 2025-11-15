Suscribete a
Jannik Sinner

01--

Álex de Minaur

02--

Turín ATP Finals -Masculino-. Semifinal. Sábado 15/11 14:14h. Canal Movistar Deportes

Tenis

Sinner - De Miñaur | Sigue en directo la semifinal de las ATP Finals

El italiano se juega el pase a la final ante el australiano

1 - 2Icono
[ SET 1 ]Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera
40 - ADIcono
Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner
40 - 40Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
15 - 30Icono
Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner

15 - 15Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15Icono
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Icono
Inicio muy igualado, con de Miñaur dando más guerra de la que se esperaba...
1 - 1Icono
[ SET 1 ]El revés de Álex de Miñaur se va fuera

AD - 40Icono
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
40 - 40Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
30 - 40Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30Icono
Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red

0 - 15Icono
Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner
0 - 1Icono
[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
40 - ADIcono
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
40 - 40Icono
Álex de Miñaur falla su segundo servicio

40 - ADIcono
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
40 - 40Icono
El revés de Jannik Sinner se va fuera
40 - 30Icono
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
40 - 15Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red

0 - 15Icono
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Icono
El partido arranca en breves instantes. El duelo individual entre ambos está claramente dominado por el italiano:12-0.
Icono
¡¡Buenas tardes!! Sean bienvenidos a la primera semifinal del Nitto ATP Finals. Se la juegan Jannik Sinner y Álex de Miñaur por un puesto en la gran final de mañana.

