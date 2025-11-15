Sinner - De Miñaur | Sigue en directo la semifinal de las ATP Finals

Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Inicio muy igualado, con de Miñaur dando más guerra de la que se esperaba... El revés de Álex de Miñaur se va fuera Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner y consigue el punto El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Álex de Miñaur falla su segundo servicio El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera El revés de Jannik Sinner se va fuera Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera El partido arranca en breves instantes. El duelo individual entre ambos está claramente dominado por el italiano:12-0. ¡¡Buenas tardes!! Sean bienvenidos a la primera semifinal del Nitto ATP Finals. Se la juegan Jannik Sinner y Álex de Miñaur por un puesto en la gran final de mañana.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete