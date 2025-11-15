Suscribete a
Tenis

Alcaraz, a por la última frontera: dominar la pista rápida bajo techo

ATP FInals

El español se apunta a otro reto: clasificarse hoy para la final en Turín ante Aliassime y afianzarse en la superficie en la que Sinner es el dominador

Carlos Alcaraz, el mejor del año y con ganas de más: «Estamos teniendo una temporada magnífica»

Carlos Alcaraz, durante un partido en Turín
Carlos Alcaraz, durante un partido en Turín AFP
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con 22 años, Carlos Alcaraz ya ha sumado seis Grand Slams. Todavía dice que no se pude sentar en la mesa de los más grandes, pero va camino de ello. Por convicción, por talento y por trabajo. Es el número 1 de 2025 ... en un salto de calidad con respecto a su primera vez en el trono de la ATP, aquel 2022 con todo por descubrir y todo por experimentar. Este año ha pasado por muchas situaciones que ha manejado con acierto, ni creerse invencible en victorias tan impresionantes como la final de Roland Garros, ni creerse el peor con derrotas como las primeras rondas de Miami y París.

