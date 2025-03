La EPO llega a la cima del tenis: La exnúmero uno Simona Halep, positivo

Simona Halep ha sido suspendida de forma provisional por dopaje, al haberse encontrado restos de Roxadustat en un análisis realizado durante el pasado US Open. Así lo ha confirmado la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

Según la Agencia, tras hallarse esta sustancia, ... con efectos semejantes a la EPO, en la muestra A recogida del análisis realizado en agosto de 2022, la tenista solicitó que se comprobara con la muestra B, pero también esta mostró restos de este producto prohibido. Así, el primer paso de la Agencia ha sido la suspensión provisional de la jugadora, de 31 años.

El Roxadustat, que se vende bajo la marca Evrenzo, es un medicamento oral que se administra para el tratamiento de la anemia y que incrementa la producción de eritropoyetina (EPO) al estimular la producción de glóbulos rojos y hemoglobina. Se usa habitualmente en pacientes de diálisis.

Se trata de un medicamento joven, que fue aprobado en Japón en 2019 para el tratamiento de la anemia, y en 2020, durante la pandemia, para los enfermos de diálisis. En la Unión Europa su autorización como medicamento no fue registrada hasta el año pasado, en agosto de 2021.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) lo incorporó inmediatamente a su lista de sustancias prohibidas para uso en el ámbito del deporte de alto nivel, al detectar que presentaba efectos similares a la famosa EPO. La AMA lo incluyó como un «agente activador del factor inducible por hipoxia» dentro del segmento de las eritropoyetinas, las distintas variantes de EPO.

Hipoxia

El Roxadustat imita la respuesta natural del organismo a la hipoxia, las situaciones con déficit de oxígeno que incrementan la fabricación de glóbulos rojos en el organismo. La vieja historia del dopaje: aumentar el nivel de hematocrito equivale a mejor recuperación y mayor resistencia al esfuerzo.

Los efectos adversos de esta sustancia se detectaron en un estudio que se realizó en China, y se estableció como conclusión que puede activar el crecimiento tumoral y puede causar hipertensión pulmonar. En un ensayo realizado en 29 sitios en China, se descubrió que el tratamiento con Roxadustat causaba hiperpotasemia , aumento del potasio sérico y acidosis metabólica en los pacientes.

El último positivo entre las grandes tenistas fue el de Maria Sharapova por meldonium en 2016. Una sustancia que incrementaba la resistencia del deportista en situaciones de estrés y facilita su recuperación.

Ganadora en Roland Garros y Wimbledon

Halep es una de las tenistas referencia en el circuito femenino. Un juego potente y agresivo y con una progresión estupenda que la llevó a ser ídolo en su país. Tiene 24 títulos, entre los que destacan Roland Garros en 2018 y Wimbledon en 2019, además de ser campeona en el Mutua Madrid Open en dos ocasiones (2016 y 2017). Su trayectoria y su estilo de juego la impulsaron hasta el número 1 en 2017.

Había recuperado la ilusión por el tenis después de un 2021 marcado por una lesión por la que incluso llegó a pensar en abandonar el deporte. Se puso a las órdenes de Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams, y en este curso conquistó los títulos de Melbourne y el WTA 1.000 de Canadá, además de alcanzar a las semifinales de Wimbledon. El pasado 12 de octubre, el entrenador francés anunció que incorporaba a su equipo al joven Holger Rune, con esta frase: «Mientras Simona Halep se toma un tiempo de recuperación, me ha dado ánimos para buscar una nueva colaboración».

La rumana ya estaba en pleno proceso de la posible sanción por dopaje, de la que piensa defenderse, como ha indicado a través de un comunicado: «Empieza el partido más difícil de mi vida: una pelea por la verdad. Me han notificado que he dado positivo por Roxadustat en una extremadamente mínima cantidad, lo que supone la mayor sorpresa de mi vida. La idea de hacer trampas nunca se me ha pasado por la cabeza, y va en contra de todos los valores que me han inculcado. Encaro esta situación injusta y me siento confusa y traicionada. Lucharé hasta el final para probar que nunca tomaría ninguna sustancia prohibida a conciencia y tengo fe en que, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. No es por los títulos ni por el dinero, es por el honor, y la historia de amor que he desarrollado con el tenis durante 25 años».