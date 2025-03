Paula Badosa: «Si el físico está bien y la cabeza estable, el tenis siempre rinde»

«Estoy muy orgullosa de mí misma», dice Paula Badosa nada más saludar a este periódico en las tripas de la Arthur Ashe, la pista central del US Open. Lleva todavía el pelo húmedo. Puede ser de la ducha o un resto todavía de la ... batalla con la china Yafan Wang en el bochorno de final de verano neoyorquino.

La jugadora española ha dicho estos días que, para ella, «el tenis no tiene sentido si no estoy en lo más alto. Quiero jugar en los grandes escenarios, en las últimas rondas de cada torneo». Pues no hay escenario más grande que el que pisará hoy, con más de 24.000 almas, la mayoría de ellas a favor de la que será su rival, la estadounidense Emma Navarro.

Será en cuartos de final del 'grande' neoyorquino, en la materialización de un proceso que la ha llevado de la oscuridad del pozo a la luz de los focos gigantescos; de estar en el sofá de su casa a que haya gente en todo el mundo viéndola en la pista.

Una lesión de espalda se cruzó en su camino en la primavera del año pasado. Dejó de jugar la segunda mitad de la temporada para que la fractura en su cuarta vértebra lumbar se recuperara. No hubo manera. Comenzó la actual temporada entre derrotas tempranas y retiradas por el dolor. Uno de los momentos más duros fue caer ante su compatriota Jessica Bouzas, en Madrid, ante la afición española.

Badosa estaba llamada a ser la sucesora española de Arantxa Sánchez-Vicario, Conchita Martínez o Garbiñe Muguruza en la cima del tenis. Llegó a cuartos de final en París en 2021, ganó el Masters 1000 de Indian Wells unos meses después y se colocó la número dos del mundo en 2022. La lesión la hundió en el ránking -llegó a estar la 140 esta primavera- y se planteó dejar la raqueta.

En lugar de eso, se metió en el gimnasio, trabajó en su espalda durante horas cada día y ha llegado a la temporada de pista dura en EE.UU. en plena forma: ganó en Washington, llegó a semifinales en Cincinatti y en Nueva York ha igualado su mejor registro en un 'grande'.

El redactor de ABC, durante la entrevista con Badosa ABC

Viéndola jugar aquí, uno recuerda el «cabeza, corazón y lo otro» de Carlos Alcaraz. En su versión: muy buena movilidad con las piernas, muy dura de cabeza y muy fuerte en el brazo…

Así es (sonríe), es un poco lo que has dicho. Cuando el físico está bien y, sobre todo, la cabeza está estable y con confianza, el tenis siempre rinde y saca un buen nivel. Estoy respondiendo muy bien y estoy muy contenta.

¿Qué ha sido lo más duro del proceso de recuperación?

Al volver de una lesión, la confianza te baja mucho, quieras o no, aunque no juegues. Físicamente estaba también muy lejos de mi nivel, verme en esa situación fue muy duro. Fue un proceso de empezar de cero, de empezar a entrenar durísimo y volver a estar en el estado de forma al que he llegado ahora. Han sido muchísimas horas de trabajo y la verdad es que ahora también por fin todo está teniendo recompensa.

¿Está jugando con dolor?

No, no estoy jugando con nada de dolor esta vez, sinceramente. Quizá otros torneos sí, pero llevo esta gira americana sin dolor, así que con eso estoy muy contenta.

Ha pasado de sufrir decepciones a ser la única representación española en la segunda semana de este 'grande'. Cómo cambia la vida…

Me sabe mal porque me encantaría que hubiera muchos más españoles en cuartos de final, pero de momento que pueda estar yo representando a mi país es siempre algo muy especial.

El mejor escenario

El partido ante Navarro será para Badosa una confirmación de alternativa. Tendrá que mostrar si de verdad está para lidiar con las grandes raquetas del tenis femenino. Con la estadounidense tiene una oportunidad de oro de colarse por primera vez en semifinales de un 'grande'. Y, de paso, animar a la afición española tras el descalabro inesperado de Alcaraz en segunda ronda.

«Mentalmente no estoy bien», reconoció el murciano tras esa derrota. Ahora habrá que ver la dureza de Badosa. En su día superó problemas de depresión, y este verano ha demostrado una estabilidad -Wang la puso a prueba devolviendo cada pelota- para soñar con algo grande.

Le quedan tres partidos para levantar un 'grande', sabe quién queda en el cuadro ¿cree que puedes ganar a cualquiera?

Las conozco y he jugado contra ellas. A un partido cualquiera puede ganar a cualquiera y en mi caso también creo que puedo ganar a cualquiera. Gestionar esto en un Grand Slam siempre es mucho más difícil, quien gana uno es porque lo gestiona mejor en estos momentos. La primera semana lo he gestionado muy bien y espero que siga así.

Ahora le toca saltar a la central de Nueva York, el escenario más grande. ¿se crece en esos partidos?

Sí, siempre me he crecido mucho en esas situaciones. De hecho, hay muchas veces que intento encender al público porque a mí eso me motiva mucho más y siempre busco esa conexión. Sé que ante Navarro no lo voy a tener a favor, pero aún así es algo que disfruto. También me hace ilusión jugar por primera vez en esa central, que es algo que tenía pendiente, porque he jugado en todas las centrales menos en esa.

El público irá con Emma Navarro, pero usted también es nacida en Nueva York. ¿Qué lee gusta hacer en la ciudad cuando le deja tiempo el torneo?

Es un torneo que es muy muy intenso. Cuando estoy en el torneo estoy bastante en mi burbuja. Relajada, recuperándome, haciendo muchos tratamientos. Pero cuando tengo tiempo libre me encanta pasear, es una ciudad muy fácil de caminar. Mi parte favorita es Central Park, la naturaleza, pero disfruto cada lugar.

Lo que está viviendo en este torneo, ¿le hace modificar sus planes, elevar sus objetivos?

Es obvio que los objetivos ya han cambiado. Antes de la gira americana tenía otros totalmente distintos. Es decir, a ver si puedo acabar el año cabeza de serie para Australia, top 30. Ahora ya estoy en otra situación. No sé cuánto estaré, pero ya estaré 'top 20'. Yo tenía un objetivo muy claro a comienzos de año: quería estar lo antes posible entre las mejores del mundo. Creo que el camino está siendo el correcto.