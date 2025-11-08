Suscribete a
Djokovic y un broche dorado para 2025: conquista su título número 101 y renuncia a la Copa de Maestros

El serbio se corona en Atenas y supera la centena de trofeos ante Lorenzo Musetti que lo obligó a tres horas de agotadora pelea (4-6, 6-3 y 7-5); horas más tarde anunció su baja de Turín

Novak Djokovic celebra el título en Atenas
Laura Marta

Tiene 38 años, 24 Grand Slams, más récords que nadie, y desde hoy 101 títulos. Es Novak Djokovic el tenista inagotable, inacabable, que transita por las pistas con la ilusión, el corazón y la cabeza de quien parece querer congelar el tiempo y hacerlo ... suyo, para siempre, eterno su caminar por este tenis que parecía alejarlo de las grandes tardes y que se regala un trofeo en Atenas de los que llenan la vitrina e hinchan el pecho. Casi como en casa, alejado de Serbia por sus críticas al gobierno, porque es dueño de este ATP 250 de Atenas cuya licencia cedió a la capital griega, Djokovic es más Djokovic que nunca, o el mismo de siempre: el de revés afiladísimo, el de saques directos en momentos de tensión, el del hambre, la ambición, la rabia y la euforia. El Djokovic que destroza su camiseta al final de tres horas extenuantes de juego y cincela otro capítulo más de esta historia interminable de él contra el mundo y los elementos.

