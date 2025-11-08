Suscribete a
Alcaraz, con optimismo ante la Copa de Maestros: su último y más codiciado reto

El español afronta con buenas sensaciones y más movilidad con el tobillo este torneo por ahora esquivo para él en el que aspira a la maestría y al número 1

Djokovic se cruza en el camino de Alcaraz hacia su primera Copa de Maestros

Sinner y Alcaraz, tras el entrenamiento en Turín
Es solo un entrenamiento, pero es un Alcaraz- Sinner, y la intensidad y la adrenalina están ahí, aunque surjan más sonrisas y la energía todavía no esté al cien por cien. Es solo un entrenamiento cargado de abrazos antes y después, pero también de ... mucho rodaje, durante la hora y cuarenta minutos que duró la práctica.

