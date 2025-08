Davidovich: «Todo bien. Pero este calendario... madre mía»

La única forma de superar cuatro finales perdidas, la última de ellas con tres puntos de partido para alcanzar el primer título, es seguir construyendo otras oportunidades. Es lo que ha hecho estos días Alejandro Davidovich (26 años y 19 del mundo).

Después de la frustración de caer ante Alex de Miñaur en la lucha por el trofeo del ATP 500 de Washington, se levantó al día siguiente para pelear otra vez por lo máximo posible. Mientras cuatro de los diez primeros tenistas del ranking mundial se ausentaban del Masters 1.000 de Toronto, el malagueño se empleaba a fondo para sumar otras dos victorias de prestigio: Corentin Moutet (6-3 y 6-4) y Jakub Mensik (6-2 y 6-4). Y para confirmar que su llegada al top 20 es por calidad y no por suerte con un partidazo ante Andrey Rublev en el que pagó todo el esfuerzo acumulado estas últimas semanas. Un 6-7 (3), 7-6 (2) y 3-0 en dos horas y veinte minutos de batalla antes de que el cuerpo le dijera que hasta aquí, que acaba de volver de vacaciones y todavía queda mucha temporada, y muchas oportunidades.

Está Davidovich en uno de sus mejores momentos. Dos finales consecutivas a principios de año, Delray Beach y Acapulco, y la última hace una semana en Washington. Suma enteros de madurez y equilibrio, convencido, como su equipo, de que en algún momento hollarán la cima. Porque de tenis siempre ha ido bien, bastan los ejemplos de esta semana para corroborarlo: apagó al impetuoso Mensik, siempre un peligro en la pista rápida, y desconcertó cuanto pudo a Rublev, otro que se las gasta de maravilla en la potencia. Movió al ruso, lo atrapó en la red, lo desconectó con un 'tie break' impecable, y le ofreció la mayor de las resistencias posibles en otro segundo set resuelto en el desempate. Pero para el tercer set, el malagueño estaba fundido. Decidió parar, abrazar a su contrincante y guardar unos días de reposo en este calendario tan exigente como es el tenístico. Así lo aseguró el en sus redes sociales: «Todo bien. Pero este calendario... madre mía. Ahora unos días 'off' para recargar pilas».

Regreso de Sinner y Alcaraz

Davidovich para ahora, a unos días de empezar el Masters 1.000 de Cincinnati, donde ya sí se reunirán de nuevo Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Porque el final de Toronto se ha adelantado al jueves para que no coincidiera del todo con el inicio de Cincinnati, y este casi no se habrá resuelto cuando ya asomará el US Open (24 de agosto-7 de septiembre), último Grand Slam del curso. En el que Davidovich perseguirá otra oportunidad.

Los que buscan recuperar el nivel y el ritmo competitivo son Sinner, que defiende corona en Cincinnati, y Alcaraz. El italiano ya se entrenó el domingo en las pistas del renovado complejo; el español aterrizó ayer, tras entrenarse en casa, con la intención de olvidar Wimbledon y adaptarse con rapidez a la velocidad de pelota del torneo. Cayó en segunda ronda el año pasado, ante Gael Monfils, por lo que tiene muy buenas opciones de arañar puntos para acercarse al número 1 antes de Nueva York.