El Conde de Godó, símbolo de inclusión con Alessandra y Dídac, primeros recogepelotas con Síndrome de Down

Quieren pasar inadvertidos porque su labor en el torneo Conde de Godó es que los jugadores estén atendidos en la pista sin que nadie lo note. Y aspiran además a no ser una excepción sino la norma. Pero por el momento, resulta difícil no fijarse en ellos, en Alessandra y Dídac, las primeras personas con síndrome de Down que ejercen de recogepelotas en un torneo ATP de este nivel. Una muestra de inclusión y respeto que subraya la organización con la naturalidad que le corresponde.

El club ya había contado con ellos, que llegaron seleccionados por la Fundación Aura, en la edición de 2024, donde Alessandra, que juega al tenis, y Dídac, al pádel, ejercieron como asistentes de los jugadores en el banquillo, a quienes cobijaban del sol bajo las sombrillas. Pero Marc Visiedo, responsable de los recogepelotas, ya vio que podían hacer mucho más. «Son muy metódicos; les dices las cosas y no se las tienes que repetir. Y decidimos que para este año fueran recogepelotas. Hemos trabajado con ellos desde febrero, y se conjuntaron en el grupo muy bien. Había un coordinador con ellos mientras nuestro profesor indicaba las instrucciones y los ejercicios, para repetirles algunas indicaciones. Y hemos ido probando con ellos de forma gradual: el jueves en el torneo sub-14, el viernes en la final de dobles, y el sábado, en la semifinal entre Alcaraz y Fils», explica Visiedo a ABC. Y el resultado, el que se esperaba: impecable.

Como las cuatro personas con Síndrome de Down que también trabajan de puertas para adentro, en el restaurante de la zona de hospitalidad: en cocina y en sala.

«Queremos que esto sea un escaparate para la inclusión. Porque han demostrado que pueden hacer cualquier labor, incluso con la presión de las cámaras. Así que, lo mismo en las empresas. Y también es muy bueno para el resto de chavales, porque observan que gente con otras capacidades puede llegar a hacer lo mismo», continúa Visiedo. Además, subraya el responsable, les ofrece una autoestima que los ayuda a crecer todavía más. «Dídac está todo el rato de bromas con los demás, superinvolucrado y superintegrado. Y a Alessandra, cuando iba a entrar en la pista para atender a Alcaraz y a Fils, le he dicho que tuviera calma, que no iba a pasar nada, que yo iba a estar a su lado; y me dice: 'yo estoy muy tranquila'. Además son supercariñosos y están dando abrazos todo el rato».

Los dos protagonistas de esta historia solo pusieron una condición para volver a trabajar en el Conde de Godó en esta edición: comer con el resto de recogepelotas. Por encima de poder saludar a los grandes tenistas que pasan por el torneo, querían sentirse uno más en el grupo. «Es el momento en que se sientan más integrados, más parte de un todo y más capaces de todo para su día a día», subraya Visiedo, que también aporta una anécdota: «Como el año pasado con Nadal, Alessandra no se quiso cambiar de sitio cuando cambiaron los equipos y se quedó haciendo de sombrilla para Alcaraz todo el tiempo».

La buena experiencia es, por tanto, para Alessandra y Dídac y para todos los demás. «Aprendemos mucho de ellos. Durante el año ellos trabajan en empresas y para formarlos para esta edición tenían que venir por las tardes. Aquí estaban puntuales, sin ninguna queja, con un compromiso y una atención totales. Nos dan un aire nuevo, una nueva perspectiva, y nos llevamos mucho de ellos».

También Alessandra y Dídac recibirán un merecido homenaje, medalla incluida, una vez concluida la final. También tienen el permiso de lanzarse a la piscina con el campeón, como es tradición en el torneo barcelonés. El año pasado no quisieron lanzarse con Casper Ruud, porque dijeron que hacía frío, pero quizá sí se tiren este año con Alcaraz o Rune, para los que ejercerán en la final en el puesto de sombrillas, y lo que necesiten los jugadores. Como uno más. Para que un día no sean la excepción.