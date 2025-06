Alcaraz y un partido con recado: «Saben que si quieren ganarme tendrán que dar el cien por cien»

Carlos Alcaraz ya está en ese grupo de elegidos que sabe ganar jugando regular, sin ser él, con pico y pala y alejado de las florituras. También sabe cómo poner el cuerpo y la cabeza para dar el nivel necesario para el rival de ... turno sin que le pese en su energía. Y también sabe jugar con tres partidos de antelación. En cuartos firmó el mejor partido del torneo, hasta el momento, con un nivel que rozó lo perfecto. Estaba jugando contra Tommy Paul, pero también contra Lorenzo Musetti, su rival en semifinales, pero también estaba jugando contra Jannik Sinner, con quien quiere verse en la final.

El italiano ha despachado con una superioridad aplastante a todos sus rivales. A Alcaraz le ha costado más mostrar ese nivel, porque dejó entrar en el partido y en su cabeza a Marozsan, Dzumhur y Shelton. Un set perdido contra cada uno, más horas de viaje que Sinner, y una energía derrochada más por probar su nivel y sus propia exigencia de hacerlo todo perfecto que por mérito de los rivales, todo hay que decirlo. Respeta a Musetti, no obstante, al menos de palabra: «Es 7 del mundo. Se ha metido en el grupo de jugadores que ha conseguido semis en tierra y eso es confianza. Lo he visto con nivel muy acto. Asequible nada. Esperamos seguir a este nivel».

Porque Alcaraz cumple en tierra batida con su condición de favorito, que no es otra cosa que saber cómo ganar en el hoy y en el mañana: «Hoy ha sido increíble, un día en el que te sientes increíble, que entrará dando igual como golpees. Podía cerrar los ojos y golpear y prácticamente todo saldría un ganador. He cometido algunos errores, pero he rozado la perfección». Un aviso sin nombre.

«Lo tenía muy claro, hacer lo que habíamos hablado: golpear sin miedo al fallo, jugar alegre y sin especulación. Así sale nuestro mejor juego: pegar buenos golpes, ir hacia delante. Con este tipo de partidos demuestras a los demás qué nivel puedo mostrar, que es increíble. Y les muestra que si quieren ganar tienen que jugar al cien por cien». Un aviso para todos.

«Soy muy aficionado al tenis y sobre todo en Grand Slams me gusta ver otros partidos, que suelen ser increíbles. Y los veo en el día libre. Ayuda a estudiar a los rivales, para ese mismo torneo o para los siguientes. He visto todos los partidos de Sinner. Me encanta verlo jugar, me inspira. No tomo notas mientras veo sus partidos, pero sí me quedo con cosas en la cabeza. Ver cómo va ganando este torneo también me inspira para jugar a mi mejor nivel». Un aviso con nombre y apellido.