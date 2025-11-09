Alcaraz rompe la maldición y se estrena con un buen triunfo en la Copa de Maestros

Esta vez sí, Carlos Alcaraz comienza la Copa de Maestros a lo grande, con victoria, peleada, trabajada, con problemas propios y soluciones ante un Alex de Miñaur que le hace juego, le da ritmo, le aporta buen planteamiento y le recuerda los detalles ... que todavía tiene que pulir. Pero por el momento suma la primera alegría en el debut, algo que no había conseguido en las dos ediciones anteriores, y con confianza y muy buenas sensaciones al final (32 ganadores), puro espectáculo después de haber zozobrado durante media hora en el primer set. De los tres partidos que lo sentarán en el trono de la ATP, ya tiene uno.

Rompe Carlos Alcaraz una maldición en esta Copa de Maestros, un torneo al que llega el murciano cargado de energía y retos. Es una cuenta pendiente y no le gusta a él tener deberes por hacer. Atendió a los que le dijo el año pasado Juan Carlos Ferrero, que la temporada iba de enero a noviembre y se ha encargado de sacar buena nota en eso, campeón en Tokio después del US Open, de nuevo el número 1 en su mano. Es verdad que resbaló a las primeras de cambio en París, pero se apuntó como objetivo mejorar sus prestaciones en el torneo que decide al maestro del año, y que este curso, además, decide también quién se sienta en el trono a final de la temporada. En 2023 perdió en el debut ante Alexander Zverev y lo atropelló Djokovic en la semifinal; en 2024, perdió dos partidos de la fase de grupos. Así que hay una espinita en esos malos estrenos. Y cuando Alcaraz tiene algo entre ceja y ceja...

Por eso era importante hacer un partido ante De Miñaur, sobre todo porque era el australiano la piedra de toque de su estado físico y mental y uno de categoría, pues es el que más victorias ha cosechado en pista dura este curso (42, por 34 de Alcaraz) y ya lo tuvo contra las cuerdas en el Conde de Godó, con una bola de partido. Por eso era tan importante enfocar bien el descanso tras la derrota temprana en París y el trabajo de estos días, liberado de las ataduras que todavía parecía arrastrar en el tobillo izquierdo. Por eso hay tres puños al alza en cada punto y un grito después de hincarle el primer colmillo a De Miñaur en el cuarto juego, y en blanco, que no es poca cosa. Una dejada, una derecha profunda, un latigazo, un alivio de la presión en el juego anterior y un paso delante que significa mucho para la confianza y para empezar a encontrar el tono, el tempo y las virtudes que necesita para ese premio mayor de la maestría y el número 1.

Ayuda De Miñaur, 26 años y 9 del mundo, que se pierde en ese 'break' como se ha perdido en el camino hacia la élite. Inmerso en esa generación que se vio maniatada por el Big 3 y atropellada por el Big 2, tiene muy buena mano, mucho empeño, pero ciertas debilidades a la hora de afrontar los grandes retos. Pero hace papel, que también necesita el español coger ritmo, intensidad y saber el camino que necesita afianzar toda esta semana que acaba de empezar. Hay buenos intercambios, que la pista no está tan rápida como en 2023 y permite intercambios de los buenos, para los que pueden atacar y los que saben defender.

Así que el australiano pone algo más de mordiente con todo abajo: 4-1 y 0-40, y encuentra el bajón del español, que se queda algo aturdido por lo bien que salen las cosas y se atasca con el saque (cuatro dobles faltas y 60 % de primeros), y con la derecha y un poco con todo (19 errores no forzados, 28 a final del partido) y permite que zozobre su tenis a favor del rival, del 1-4, al 3-4, al 4-4 y es un 5-4 para Alcaraz porque también juega un poco la suerte y, después de tres errores consecutivos, ejecuta una derecha y la pelota lame la red para caer muerta al otro lado.

Con ese chispazo de suerte, Alcaraz despierta, que sabe que en este torneo cuenta cada triunfo, cada set, cada juego y hasta cada punto. Presiona a De Miñaur para atrapar el set al resto, por dos veces, pero sigue sin la prestancia del inicio del partido y no logra evitar el 'tie break'.

Renqueante todavía, muestra sin embargo la diferencia entre ambos. Mientras De Miñaur no sabe qué hacer con la ventaja, el 5-4 y dos saques en su poder, Alcaraz tira de número 1 para atacar esa debilidad. Presiona, retuerce la moral del australiano y es un punto de set que culmina con la derecha, por fin la derecha, y un error del rival, claro.

El revés sale en ayuda

Continúa el desequilibrio al inicio del segundo set, tres roturas en los tres primeros juegos hasta que Alcaraz frunce el ceño, pero no por frustración con sus golpes, sino por concentración y algo de rabia. Y coge carrerilla a partir de ahí, que a De Miñaur y no lo queda mucha más resistencia después de haber intentado remontar en el primer capítulo.

Sobre todo con una dejada afinada y un revés paralelo que le solventa las dudas de la derecha, nueve golpes ganadores con ese movimiento, y con un derechazo en carrera para fulminar definitivamente al australiano. Porque es otro bocado, un 4-1, y este Alcaraz ya no es el del primer set. Por la vía rápida, se aferra al saque, que eleva los números, hasta el 67 % de efectividad), al marcador, a su estilo, a esa confianza que lo lleva en volandas al tenis que le gusta, colorido, divertido, con sonrisas y ovaciones de la grada, 13.000 butacas llenas, que se unen al espectáculo. Alcaraz en su mejor versión, dedo a la oreja y todo para celebrar que está aquí, con fuerza, energía y muchas ganas de atrapar este codiciado premio: el económico (cinco millones de dólares si logra ganar invicto), el de orfebrería (esa Copa de Maestros majestuosa), el del poder (maestro y número 1).

«Es un placer jugar en Turín. La primera vez que vine aquí no fue muy bonito, pero esta es la tercera vez que me clasifico y todo el mundo sabe que estoy peleando por el trofeo y también por el número 1. Estoy muy feliz de haber jugado mi primer triunfo contra un rival complicado», comentó después antes de analizar sobre ese momento de bajón: «Estaba con 'break' y 0-40 a favor pero no pude culminar eso y en el 'tie break' también estaba abajo, pero estaba concentrado, fuerte mentalmente y solo centrado en el siguiente punto. Con el 5-3 he hecho cuatro muy buenos puntos y pude empezar a jugar mi estilo».

Rompe una maldición y ya tiene un paso hecho de ese camino que lo llevará al trono de la ATP: de los tres partidos que necesita, uno ya está en su zurrón. Y con un segundo set para ganar confianza, precisión, fluidez mental y física y sonrisas.