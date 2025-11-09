Suscribete a
Tenis

Alcaraz rompe la maldición y se estrena con un buen triunfo en la Copa de Maestros

El español logra una gran victoria ante De Miñaur, que le dio ritmo e intensidad para calibrar lo que tiene y lo que necesita para lograr su doble objetivo en Turín (7-6 (5) y 6-2 en una hora y 40 minutos)

Alcaraz y Sinner, a todo o nada en Turín

Alcaraz, durante el partido ante De Miñaur
Alcaraz, durante el partido ante De Miñaur AFP
Laura Marta

Laura Marta

Esta vez sí, Carlos Alcaraz comienza la Copa de Maestros a lo grande, con victoria, peleada, trabajada, con problemas propios y soluciones ante un Alex de Miñaur que le hace juego, le da ritmo, le aporta buen planteamiento y le recuerda los detalles ... que todavía tiene que pulir. Pero por el momento suma la primera alegría en el debut, algo que no había conseguido en las dos ediciones anteriores, y con confianza y muy buenas sensaciones al final (32 ganadores), puro espectáculo después de haber zozobrado durante media hora en el primer set. De los tres partidos que lo sentarán en el trono de la ATP, ya tiene uno.

