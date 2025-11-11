Suscribete a
Escucha las noticias de este martes 11 de octubre

Alcaraz - Fritz: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Copa de Maestros hoy

Conoce a qué hora juega Carlos Alcaraz su segundo partido de las ATP Finals y dónde ver el partido en televisión y online contra Fritz

Laura Marta

Afianza Carlos Alcaraz su presencia en la Copa de Maestros después de su primer triunfo en el estreno ante Alex de Miñaur. Está a dos pasos de lograr uno de los objetivos de esta semana: ser número 1 y culminar el curso en ... el trono de la ATP. Taylor Fritz, 6 del mundo y 28 años, es su siguiente escollo en esta escalera hasta el cielo del tenis mundial. Y hay buenas sensaciones porque se tiene el cara a cara a favor, se ganó hace unas semanas en la final de Tokio y hay muchas herramientas para apabullar de nuevo al estadounidense.

