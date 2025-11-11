Alcaraz - Fritz: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Copa de Maestros hoy

Afianza Carlos Alcaraz su presencia en la Copa de Maestros después de su primer triunfo en el estreno ante Alex de Miñaur. Está a dos pasos de lograr uno de los objetivos de esta semana: ser número 1 y culminar el curso en ... el trono de la ATP. Taylor Fritz, 6 del mundo y 28 años, es su siguiente escollo en esta escalera hasta el cielo del tenis mundial. Y hay buenas sensaciones porque se tiene el cara a cara a favor, se ganó hace unas semanas en la final de Tokio y hay muchas herramientas para apabullar de nuevo al estadounidense.

Fritz tiene en el saque su principal arma, y una de las grandes, sobre todo cuando se alinea con la superficie rápida y bajo techo, que hace que cada primer golpe suene como un obús. Cae desde sus 196 centímetros de altura, más el brazo y la raqueta. Ha sumado 37 triunfos en esta superficie, dos más que Alcaraz y solo por detrás de Alex de Miñaur (42) y Felix Auger-Aliassime (39). Se ha clasificado a este torneo por tercera vez y fue finalista el año pasado, tras perder con Sinner (6-4 y 6-4).

Y con esa diligencia se ha convertido con cada vez más frecuencia en candidato a los grandes títulos. A veces peca de cierta fragilidad mental, pero está en ello también. En este curso, ha levantado los títulos de Eastbourne y Stuttgart, ambos de categoría ATP 250.

Superó a Lorenzo Musetti en su debut en la Copa de Maestros por 6-3 y 6-4, y se cita con Alcaraz, este Alcaraz que ha afianzado todas sus destrezas: con esa derecha supersónica que le sale natural y con ese revés mejorado con el que brilló en su primer partido ante De Miñaur. Blindado por ambos lados, el murciano quiere continuar la buena dinámica contra el estadounidense, a quien le ganó en el último encuentro, la final de Tokio (6-4 y 6-4), y con quien tiene un cara a cara de 4-1 a favor.

"Jugar contra Carlos siempre es difícil. En los últimos dos partidos él ha jugado muy bien, muy agresivo. En el duelo de la Laver Cup (victoria de Fritz) logré anticiparme a sus golpes en muchas ocasiones. Jugué extremadamente agresivo allí y pude dominar muchos puntos. Creo que uno de los ajustes que él hizo después de ese partido fue evitar que yo pudiera hacer eso; me intentaba quitar la raqueta de las manos con una mayor velocidad. Y tuvo bastante éxito en Tokio y en Arabia Saudí", recordaba el estadounidense, que apelaba a su arma para poder conseguir el triunfo este martes: "Voy a tener que sacar muy bien. Si lo hago, no importa cómo vaya el resto del partido, puedo mantenerme en la pelea. Espero poder restar muy bien, jugar agresivo e intentar anticiparle los golpes".

Ganó Alcaraz en los cuartos de final de Miami 2023 (6-4 y 6-2) y también en la Laver Cup de 2024 (6-2 y 7-5). En 2025 se han enfrentado en tres ocasiones: venció Alcaraz en la semifinal de Wimbledon (6-4, 5-7, 6-3 y 7-6 (6)) y en la citada final de Tokio; Fritz se llevó la única victoria en la Laver Cup (6-3 y 6-2).

¿A qué hora juega Alcaraz el partido contra Fritz?

El partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz está programado para este martes 11 de noviembre, en el horario de día. La jornada comienza a las 11.30, con el partido de dobles entre Marcel Granollers-Horacio Zeballos y Andrea Vavassori y Simone Bolelli, por lo que el partido de Alcaraz empezará no antes de las 14.00 horas.

¿Dónde ver en televisión y online el partido de Alcaraz hoy en la Copa de Maestros?

El partido entre Alcaraz y Fritz se emite por Movistar Plus+, plataforma que tiene los derechos de las ATP Finals. Se ve a través de los canales Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes 2 (dial 64).

Y podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es.