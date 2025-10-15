Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 15 de octubre

Six Kings Slam 2025: horarios, partidos y dónde ver online a Carlos Alcaraz

El torneo de exhibición reúne en Riad a grandes estrellas del tenis masculino

Un millón por ganarle un punto a Carlos Alcaraz

Six Kings Slam 202: horarios, partidos y dónde ver online a Carlos Alcaraz
Six Kings Slam 202: horarios, partidos y dónde ver online a Carlos Alcaraz

I. Asenjo

Carlos Alcaraz afronta el final de la temporada tenística con el objetivo claro de consolidarse como el mejor número uno de la última década.

El español, de 22 años, encabeza la clasificación de la ATP por delante del italiano Jannik Sinner. Tras alzar ocho ... títulos este año - incluido Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos - el de El Palmar participa esta semana en el Six Kings Slam, en Riad, Arabia Saudita, un torneo de exhibición que repartirá un millón y medio de dólares por jugador y seis millones al campeón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app