Six Kings Slam 2025: horarios, partidos y dónde ver online a Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz afronta el final de la temporada tenística con el objetivo claro de consolidarse como el mejor número uno de la última década.

El español, de 22 años, encabeza la clasificación de la ATP por delante del italiano Jannik Sinner. Tras alzar ocho ... títulos este año - incluido Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos - el de El Palmar participa esta semana en el Six Kings Slam, en Riad, Arabia Saudita, un torneo de exhibición que repartirá un millón y medio de dólares por jugador y seis millones al campeón.

El Six Kings Slam nació en 2024 y, tras el éxito de su primera edición, vuelve este año con seis de los mejores tenistas del ranking ATP: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas.

Después de esta cita, Alcaraz buscará coronar su mejor campaña como profesional y cerrar el año nuevamente como número uno, tal como lo hizo en 2022.

Con 24 títulos ATP -seis de ellos de Grand Slam- desde su debut profesional en 2020, Alcaraz se consolida como la referencia de una nueva generación que ha tomado el relevo de la vieja guardia del tenis mundial.

El torneo se disputa en pista rápida cubierta y está pensado para ofrecer duelos directos entre las mejores raquetas del tenis actual, favoreciendo los choques entre las figuras más mediáticas del circuito.

¿Cuándo juega Alcaraz en el Six Kings Slam?

El formato incluye cuartos de final, semifinales y final, todo concentrado en cuatro días, con una jornada de descanso intermedia por normativa ATP. La sede, el nuevo ANB Arena, cuenta con capacidad para 8.000 aficionados y tecnología de vanguardia, algo que remarca el lujo y modernidad del evento.

Carlos Alcaraz, exento de los cuartos de este torneo de exhibición, entrará en liza el jueves 16 de octubre, en un horario aún por determinar. El español, que vuelve a jugar tras ganar en Tokio y retirarse de Shanghái, se medirá al ganador del duelo entre Zverev y Fritz.

Calendario y horarios del Six Kings Slam

Cuartos de final: Miércoles 15 de octubre Taylor Fritz vs Alexander Zverev: a partir de las 18:30 horas en horario peninsular español

Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas: No antes de las 20:00

Semifinales: Jueves 16 de octubre Carlos Alcaraz vs ganador del duelo entre Fritz y Zverev: a partir de las 14:00 horas en horario peninsular español

Novak Djokovic vs ganador del duelo Sinner vs Tsitsipas: No antes de las 15:30

Final y 3º puesto: Sábado 18 de octubre 3º y 4º puesto: a partir de las 14:00 horas en horario peninsular español

Final: No antes de las 15:30

¿Dónde ver por TV y online el Six Kings Slam 2025 en España?

Todos los partidos del Six Kings Slam pueden verse exclusivamente en directo por streaming en Netflix, que tiene los derechos de retransmisión para el torneo.

Todos los partidos se emiten en directo y, además, estarán disponibles posteriormente bajo demanda en el catálogo de la plataforma, lo que permite a los aficionados ver los encuentros en cualquier momento.