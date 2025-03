La tensa conversación entre Djokovic y las Fuerzas Fronterizas

Novak Djokovic venció la batalla judicial sobre la revocación de su visado y pudo disfrutar de su primer entrenamiento en Melbourne Park. Sin embargo, Australia sigue teniendo una opción de expulsarlo del país si el ministro de Inmigración, Alex Hawkes, ejerce su poder particular para indicar que la situación del serbio en el país es un peligro para la salud de los locales.

El número 1 del mundo afirmó no estar vacunado, pero que podía mostrar que no tenía que hacerlo al haberse contagiado por coronavirus el día 16 de diciembre.

Así lo atestigua la conversación con las Fuerzas Fronterizas que lo interrogaron a su llegada al aeropuerto. La entrevista comienza sobre las doce y media de la noche y se alarga hasta la madrugada, con dos puntos conflictivos: la PCR que indicaba el contagio , que chocan con las imágenes del serbio solo un día después en un acto multitudinario, y cuando el tenista trata de explicar quién le concedió la exención médica para jugar el Abierto de Australia sin la obligatoriedad de la vacuna:

Entrevistador : ¿Cuáles son las razones de su viaje a Australia?

Djokovic : Soy un jugador de tenis profesional y la razón principal de venir a Australia es la de participar en el Abierto de Australia en Melbourne, Victoria.

Entrevistador : Gracias. Ahora, una cuestión sobre su vacunación, ¿está vacunado...

Djokovic : No estoy vacunado.

Entrevistador : ...para el Covid-19? ¿No está vacunado?

Djokovic : No estoy vacunado.

Entrevistador : Gracias. ¿Ha tenido Covid-19?

Djokovic : Sí.

Entrevistador : ¿Cuándo lo tuvo?

Djokovic : He tenido Covid dos veces, tuve Covid en junio de 2020 y recientemente en -fui dado como positivo- una PCR el 16 de diciembre.

Entrevistador : Gracias. Perdone, ¿cuál es la fecha? ¿16 de diciembre?

Djokovic : 16 de diciembre de 2021, tengo los documentos para confirmarlo si quiere que se los ofrezca...

Entrevistador : Gracias. Haré fotocopias de estos documentos.

Djokovic : Sí, estas son las pruebas de PCR, así que esta es la positiva del 16 de diciembre.

...

Sobre quién le había otorgado la exención médica:

Entrevistador : Para la exención médica, ¿entregó alguna clase de documentación?

Djokovic : Sí, entregamos documentos.

Entrevistador : ¿Sabe qué tipo de documentos proporcionaron?

Djokovic : Bueno, no tengo los documentos impresos aquí. Puedo buscarlos en el email. Enviamos un correo electrónico a la junta de expertos que fue seleccionado por el Gobierno Federal de Australia para revisar las solicitudes.

Entrevistador : ¿Fue seleccionado por el Gobierno Federal?

Djokovic : Sí.

Entrevistador : ¿Y esto es tu solicitud para la exención médica?

Djokovic : Sí. Había dos juntas médicas...

Entrevistador : Ok.

Djokovic : ...una era el Federal y otra creo que era por parte del Estado de Victoria...

Entrevistador : Ok.

Djokovic : ...y Tennis Australia. Creo que me he equivocado con el segundo, perdón si lo he hecho, pero sé que hay una junta médica, del Gobierno Federal desde luego, y el segundo creo que es una mezcla entre el Estado de Victoria y Tennis Australia. No estoy seguro al cien por cien, pero puedo comprobarlo.

Entrevistador : Ok, está bien. Así que tienes documentos que prueban tu exención médica.

Djokovic : Sí. Esta es la carta de Tennis Australia.

Entrevistador : Tennis Australia, sí. ¿Quién hizo la solicitud de viaje a Australia para usted?

Djokovic : Fue el gobierno.

Entrevistador : Oh, ¿fue el gobierno?

Djokovic : Sí.

Entrevistador : ¿Ellos lo hicieron por usted?

Djokovic : Sí.

Entrevistador : Ok.

Djokovic : Ellos también me dieron, creo que es solo para uso oficial, los códigos QR...

Entrevistador : Sí.

Djokovic : Croe que es uno de los siguientes papeles. Lógicamente está todo en el sistema, así que puedes comprobarlo...

Entrevistador : Sí.

Djokovic : ... y validarlo.

Entrevistador : Ok, así que esta carta, la exención médica habla sobre todo sobre una revisión de una junta médica, por parte de Tennis Australia, pero no del Gobierno Federal? Y usted estaba seguro...

Djokovic : Sí, el proceso era, sí, el proceso era con dos independien... dos juntas médicas...

Entrevistador : Sí.

Djokovic : Y, de hecho, recibí emails de ellos con el permiso. Tengo un email, mi agente tiene ese email, así que puedo pedirle que te lo envíe si quiere...

Entrevistador : Sí.

Djokovic : ...si necesita más información adicional, porque ellos me dijeron que era suficiente para la revisión.

Entrevistador : Sí, está bien. Obviamente si necesitamos algo más se lo pediremos.

Djokovic : De acuerdo.

...

Entrevistador : Usted dice que no sabe si su exención médica fue evaluada por el Gobierno, así que eso es lo que quiero consultar con usted.

Djokovic : Sí, lo he consultado con mi agente y me ha dado el documento que tengo aquí delante y es el certificado de la exención de la vacuna y ese certificado ha sido otorgado por una junta médica independiente de Tennis Australia y la exención fue revisada y apoyada por una junta independiente de revisión de exenciones del Estado de Victoria.

Entrevistador : Ok.

Djokovic : Y basada en esa, recibí la del Departamento de Asuntos Internos del Gobierno Federal.

Entrevistador : Sí, del australiano.

Djokovic : La declaración de viaje.

Entrevistador : Sí, la declaración de viaje de Australia. Antes me había dicho que la había hecho el gobierno.

Djokovic : Sí, bueno, creo que cometí un error, no fue el Gob9ierno Federal, fue el Estado de Victoria que había seleccionado la junta médica que revisó la solicitud con el Abierto de Australia.

Entrevistador : Ok.

Djokovic : Y después el Departamento de Asuntos Internos otorgó el documento de viaje.

Sobre las cuatro de la madrugada, el funcionario le indica a Djokovic que, según los documentos aportados, van a cancelarle el visado:

Entrevistador : Basándonos en la información que nos ha proporcionado, le voy a emitir un aviso de intención para cancelar su visa. Voy a leer toda la información.

Djokovic : No lo entiendo, ¿Vas a cancelar mi visado?

Entrevistador : Este es un aviso de intención de considerar la cancelación según la 116 de la Ley de Migración de 1958. Una vez que le entregue este aviso...

Djokovic : Ok.

Entrevistador : Como sabe, le daré 20 minutos o si necesita más puede solicitarlo, para aportar las razones para no cancelar su visado.

Djokovic : No entiendo qué más quiere que proporcione. He aportado todos los documentos que Tennis Australia y el Estado de Victoria me han pedido en las últimas semanas. Mi agente y yo nos hemos comunicado con ellos de forma constante y la junta médica. Todo lo que me pidieron para la exención se envió. La solicité, me la aprobaron. Volé aquí por esos documentos, si no, no me hubieran permitido entrar en su país. He esperado cuatro horas y no consigo entender cuál es la razón. ¿Qué papeles faltan? ¿Qué información?

Después de que el entrevistador le lea la norma por la que le cancelan el visado, le indican que tendrá hasta las 8.30 de la mañana, pero es a las 7.38 cuando le informan de que su visado ha sido cancelado y los motivos por los que tendrá que abandonar el país.