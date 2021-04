Sin tiempo para lamentos, Nadal ya mira al Conde de Godó

S. D. Actualizado: 17/04/2021 10:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rafael Nadal ya mira hacia el Conde de Godó, torneo que comienza esta próxima semana y en la que tratará de buscar su título número doce y olvidarse del resbalón sufrido ante Andrey Rublev en el Masters 1.000 de Montecarlo. Consciente de que no jugó bien el primer set y que enfrente tuvo a un gran tenista ruso, el balear solo mira hacia adelante una vez superada la noche de la derrota. «Montecarlo ha sido muy importante durante mi carrera. Siempre estoy triste cuando pierdo aquí porque es un torneo importante para mí. He perdido una oportunidad de empezar la temporada de tierra de la mejor forma», confesaba tras el partido.

Hizo análisis de la derrota, con puntos como el saque o el revés como los más débiles. «El saque fue un desastre. He sacado fatal. Solo podía pensar en meter la pelota dentro y no en la jugada. Creo que no será fácil solucionarlo porque no sé la razón». Le faltó confianza con el revés, agregó. «Rublev sabía que no le estaba haciendo daño, con el cruzado no era capaz de abrir pista».

«Pero es lo que es. No es el momento de lamentarse. Cuando no eres capaz de hacer las cosas que tienes que hacer en la pista, después no hay lugar para las quejas», prosiguió. «Lo único que puedo hacer es ir a Barcelona y seguir practicando, intentar mejorar las cosas que no salieron bien. Muchos errores. Unas cuantas cosas que hacen una gran diferencia en el resultado de mi juego y que no fui capaz de hacer».

Rublev, que juega hoy la semifinal contra Casper Ruud, segunda de esta entidad en su carrera tras la lograda hace unos días en Miami, confesó que había sido una de las victorias más importantes de su vida, después de haber perdido los dos encuentros anteriores con el balear. «Si miramos que ha sido contra Rafa Nadal, el mejor jugador de tirra batida de la historia, sí, es una de mis mejores victorias. Pero si lo miras por otro lado... Desde luego que no jugó a su mejor nivel. Su posición es difícil porque la gente siempre espera que ganes todo el tiempo. Es muy duro jugar siempre con esa sensación».