Serena Williams: el noble gesto de Andreescu y la pifia de Bouchard

La lesión de Serena Williams en la final de la Copa Rogers en Toronto dejó dos protagonistas además de la desafortunada estadounidense. Una que se ganó el aplauso de los aficionados y el cariño de las redes sociales y otra que, con un inoportuno comentario, provocó la ira de sus seguidores.

La primera de ellas fue la canandiense de 19 años Bianca Andreescu, ganadora del torneo por los dolores de espalda de Williams, que la condenaron al abandono, y un auténtico ejemplo de juego limpio.

En lugar de celebrar el a buen seguro inesperado triunfo, Andreescu se acercó a la silla de Serena para consolarla, manteniendo una amistosa conversación con la norteamericana que finalmente logró sacarle una sonrisa.

El gesto le valió a la canadiense, además de los elogios de la que era su rival en la rueda de prensa posterior al choque, los aplausos de las redes sociales.

.@Bandreescu_'s classy response to Serena Williams' @rogerscup final injury is your #MondayMotivation. pic.twitter.com/HH3RA1nKcT