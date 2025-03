Así ven sus rivales el reto de vencer a Nadal en París

Un desolado Diego Schwartzman no tuvo problemas en decir con palabras lo que ya había sufrido en la pista. Había ofrecido, de nuevo, su mejor versión contra Rafael Nadal en los cuartos de final de Roland Garros, pero acabó, como en diez ... ocasiones más, con la derrota en sus manos. «De las doce veces hay, quizá la mitad, incluso en la que le gané (Roma 2020), que fueron muy parejos. Pero al final, siempre termina ganando. El estar más o menos cerca o no sigue siendo una derrota. Es mucho mejor hacerlo así, jugando muy bien contra alguien que es Rafa, claro, pero siempre encuentra la forma de escaparse », se lamentaba. «Es doloroso», zanjaba en dos palabras lo que significa enfrentarse al balear en la tierra de París.

Decía Alexander Zverev a este periódico que cuando Nadal avanza en la pista, la tierra tiembla. Y también asume Novak Djokovic que no hay desafío más grande. «No soy el único que lo ha ganado aquí (en 2015). Robin Soderling lo hizo también (en 2009). Eso es todo, de hecho. No, no hay muchos jugadores que le han ganado en esta pista», sonreía aceptando la realidad. Después, amplió el repertorio de halagos hacia Nadal. «No es como otro partido. Afrontémoslo, es el mayor reto que te puedes encontrar : jugar contra Nadal en esta pista donde ha conseguido tanto éxito en su carrera. Y en las rondas finales de un Grand Slam, no hay nada más grande que esto».

Y completó la idea después: «Sí, cada vez que nos enfrentamos hay una tensión extra. Solo las sensaciones son diferentes, caminando hacia la pista con él. Rafa sí, es el mayor rival que he tenido en mi carrera. La preparación para un partido contra él, en cualquier superficie es diferente a cualquier otro».

Halagos que, muy a su pesar, comparte también Schwartzman: «Duele porque se van repitiendo los partidos y no, tampoco lo puedo hacer esta vez y es doloroso. Haces un gran partido, está un poco impreciso y de repente empieza a sacar winner tras winner tras winner . Hay que ver el contexto también, y analizar que es imbatible aquí, los números lo dicen. Es ser realista, entro a jugar contra el mejor en esta superficie y en este torneo. Ojalá otro año me toque en la otra parte del cuadro. He perdido con él en los últimos años. Quiero que me toque Novak la próxima vez».

«En este momento es la rivalidad, aunque la histórica para mí sigue siendo Nadal-Federer. Y es genial tener ese partido, como aficionado», indicaba Pablo Andújar . «Es como una final de Champions League» , subrayó. «No veo debilidades en Nadal, tengo plena confianza en él, cuando lo ves jugar juega muy bien, contra Diego (Schwartzman) le vi unas dudas y por eso perdió un set. Jugó un poco menos bien que normalmente. Es verdad que en cinco sets hay momentos peores, pero puede sobreponerse».