US Open Federer vuela ante Goffin El suizo se deshace del belga en 79 minutos (6-2, 6-2 y 6-0) para alcanzar los cuartos de final del US Open

Actualizado: 01/09/2019 19:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Le resultaba frustrante haber perdido dos sets en sus dos primeros encuentros. Pero Roger Federer parece haber encontrado el ritmo porque ya está en cuartos del US Open y con dos encuentros a cual más rápido.

Si Daniel Evans le duró una hora y veinte, con David Goffin todavía se supo ahorrar un minuto. En 79 minutos, el suizo se marchó a descansar, hasta la próxima jornada, donde se medirá al ganador de Dimitrov-De Miñaur.

Federer comenzó el encuentro algo lento. Perdió su segundo turno de saque y, aunque lo recuperó de inmediato, parecía otro inicio frustrante. Nada de eso. Se sacudió el calor y entró en modo arrollador. No desperdició ningún punto para atropellar al Goffin, que no sabía qué hacer para no cometer errores ante los golpes ganadores de su rival.

El suizo aprovechó las diez ocasiones de rotura que consiguió y, aunque volvió a perder su saque en el segundo set, fue solo un pequeño contratiempo. No tardó nada en recuperarlo y en acelerar hacia la victoria. Ni siquiera permitió al belga sumar un juego en el parcial definitivo.