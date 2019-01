Nadal-Tsitsipas en directo

Actualizado: 24/01/2019 08:53h

Stefanos Tsitsipas se hace con el primer juego del partido con saque. Muy sólido el jugador ateniense y no da sensación de tener vértigo alguno en esta histórica cita para él. Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 15 SET 1 0 - 0

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 0

Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red

30 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 0

Stefanos Tsitsipas con una volea cercana a la red consigue el punto Los dos jugadores terminan en este momento el calentamiento. Esto empieza ya !!! El extremo calor ha marcado hoy la jornada en Melbourne. No obstante, ahora la situación ya es bastante más confortable y el partido se disputará al aire libre, unas condiciones que, al menos de forma teórica, favorecen más a Rafa Nadal. Esta será la tercera vez en la que se encuentren ambos jugadores. En las dos anteriores se impuso el tenista español y, como curiosidad, ambas fueron el año pasado y en finales, en los mencionados Masters 1000 de Toronto y el ATP 500 de Barcelona.

El tenista heleno afronta su segunda participación en este Abierto de Australia. El año pasado cayó en primera ronda, por lo que su progresión ha sido meteórica. Tsitsipas ocupa actualmente el puesto 15 del ranking ATP y el año pasado consiguió sus dos primeros títulos en el circuito al conseguir la victoria en las Next Gen ATP Finals y en el torneo de Estocolmo. Disputó, además, las finales del Masters 1000 de Toronto y del Conde de Godó de Barcelona y en ambos casos fue derrotado por Rafa Nadal. Stefanos Tsitsipas se cita hoy con la historia. Después de derrotar a Roger Federer, el jugador griego afronta su primera semifinal en uno de los cuatro grandes y es el primer tenista de su país que consigue este hito. No es la primera vez que le sucede, pero lo cierto es que el 17 veces campeón de torneos de Grand Slam ha regresado al circuito con fortaleza inusitada y se ha plantado en los cuartos de final del torneo ofreciendo un nivel tenístico enorme. A SEMIFINALES SIN CEDER UN SOLO SET. Nadal es el único de los cuatro semifinalistas que aún no ha cedido un solo set en el torneo. De doblegar por un 3-0 a Stefanos Tsitsipas, sería la primera vez en su carrera que se planta en la final del Open de Australia con un expediente impoluto.

Se trata del cuarto jugador en la historia con un mayor número de semifinales disputadas en Grand Slam en la Era Open por detrás de Roger Federer (43), Novak Djokovic (mañana disputará la 33ª) y Jimmy Connors (31). DATO. Esta es la 30ª semifinal del jugador balear en torneos de Grand Slam y ha conseguido llegar a la final en 24 de las 25 anteriores. Por tanto, solo ha perdido cinco semifinales a lo largo de su dilatada trayectoria en los cuatro grandes torneos del calendario. Rafa Nadal afronta la sexta semifinal de su carrera en Melbourne. El tenista español ha superado esta ronda en cuatro de sus cinco anteriores ocasiones y podría alcanzar su primera final en este primer Grand Slam del curso desde 2017. Buenos días. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera semifinal del Open de Australia entre Rafa Nadal y el griego Stefanos Tsitsipas, una de las grandes sensaciones del torneo. Preparados? Comenzamos