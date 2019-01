Resignado porque en la pista solo hubo un tenista que lo machacó hasta la extenuación, Rafa Nadal quiso extraer todo lo bueno que le deja esta final del Abierto de Australia. A pesar de la derrota, el balear ha protagonizado otra final después de un 2018 muy convulso en cuestión de lesiones. Así fue su discurso con el plato de finalista del Abierto de Australia en las manos.

«Buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es enhorabuena a Djokovic y su equipo porque ha mostrado un nivel muy alto de tenis en estas dos semanas. Gracias a la gente que hace posible este evento, a los patrocinadores, especialmente los míos personales, gracias Kia, que han estado conmigo desde el principio de mi carrera.

Continúo agradeciendo a toda la gente que hace tan grande este circuito de tenis. Vuestro trabajo es fantástico. Y por promocionar nuestro deporte alrededor del mundo.

Hablando de mí. Han sido dos semanas muy emocionales. Novak ha jugado mucho mejor que yo esta noche, pero ha sido un torneo muy importante. El año pasado solo pude jugar nueve torneos y tuve que retirarme en dos Grand Slams. Incluso tuve que retirarme del torneo anterior a este Abierto de Australia. Para mí es muy importante estar aquí hoy y haber vuelto de otra lesión.

Gracias a mi equipo y toda la gente que ha estado apoyándome desde el principio porque a pesar de todo lo que he pasado no estaría aquí. Este torneo siempre ha sido difícil para mí en cuestión de lesiones y en cuestión de rivales como hoy

Voy a trabajar mucho más para mejorar cada día y para conseguir muchas más cosas.

Gracias a todos los fans, habéis sido increíbles. Me iré por ese vestuario con todo vuestro cariño y haré todo lo posible por volver a veros aquí otra vez el año que viene».

