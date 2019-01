Nadal-Djokovic en directo

Actualizado: 27/01/2019 09:58h

REVÉS CRUZADO GANADOR DE NOVAK, QUE LIDERA CON AUTORIDAD EL PRIMER SET! Nadal está empezando a encontrar sensaciones, pero tiene delante a un tenista que está rozando la perfección en esta primera manga (4-1). 0 - 0 SET 1 4 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 0 SET 1 3 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL! Se repone el número dos del mundo al tremendo inicio de partido del serbio, que llega a prácticamente todos los golpes (3-1). 0 - 0 SET 1 3 - 1

El golpe de Novak Djokovic se estrella en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera SALVA RAFA UNA NUEVA BOLA DE BREAK! El resto del serbio se marcha fuera (40-40).

Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 1 3 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera RETUMBA EL "VAMOS" DE RAFA NADAL! Vaya derecha ha soltado y con ella un poco de presión (30-30)! 30 - 30 SET 1 3 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 30 - 15 SET 1 3 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 3 - 0

Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal SAQUETAZO DIRECTO DEL DJOKOVIC! Ha empezado como un avión el número uno del mundo, ante un Nadal que no se llega a encontrar cómodo en pista. Un punto ha logrado en tres juegos el de Manacor, por los 12 del serbio (3-0). Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 40 - 0 SET 1 2 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera

30 - 0 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC! Con todo a favor, el mallorquín manda su derecha fuera de los límites y le sirve el 2 a 0 al de Belgrado. 0 - 0 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Primeras dos pelotas de break del partido! El revés a dos manos de Nadal se estrella en la red y el serbio tendrá dos opciones de rotura (15-40).

40 - 15 SET 1 1 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Primer punto del partido que se anota Rafa! Saque y subida a la red para un derechazo ganador (15-30). 30 - 15 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 30 - 0 SET 1 1 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 0 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Juego en blanco para Nole, que comienza mandando en la final del Abierto de Australia 2019. Lleva la iniciativa el serbio, ante un Nadal todavía algo frío (1-0). 0 - 0 SET 1 1 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Derechazo ganador del serbio para empezar el partido! (15-0)

15 - 0 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Cinco minutos para que empiece esto! Comenzará sacando Novak Djokovic, por cierto. Por cierto, antes de llegar al duelo más repetido de la historia del tenis masculino, el serbio se llevó por delante a Lucas Pouille, Nishikori, Medvedev, Shapovalov, Tsonga y Krueger; mientras que el español ha arrollado a Tsitsipas, Tiafoe, Berdych, De Miñaur, Ebden y Duckworth. Todo esto sin ceder un set, por los dos que ha cedido en su camino el de Belgrado. En 18 de 25 enfrentamientos con el español en pista dura se ha impuesto Nole (14), que hoy busca acercarse en el número de torneos grandes conquistados a Rafa (17) y Roger Federer (20). Lo propio busca Nadal, en este caso con el suizo. Y si cabe destacar una de todas estas finales jugadas por uno y otro, hay que poner el ojo inevitablemente en la del año 2012. 5h 53 minutos estuvieron sobre la pista dos guerreros llamados Rafael Nadal y Novak Djokovic. En cinco sets (5-7, 6-4, 6-2, 7-6 y 7-5) ganó el serbio, dominador en la pista dura.

Una cita final que supone, en su caso, la quinta para el número dos del mundo. Levantó las manos al cielo de Australia en 2009, venciendo a Federer, aunque perdió las tres siguientes (2012 frente a Djokovic, 2014 ante Wawrinka y 2017 contra Federer). Así, vuelve a una final en una tierra fetiche para él. Seis veces alcanzó el último partido del grande australiano y seis veces se hizo con el título (2008 frente a Tsonga, 2012 contra Nadal y 2011, 2013, 2015 y 2016 ante Murray). A lo grande como ha vuelto el monstruo Djokovic. Caído a los infiernos a principios del año pasado fruto de una lesión y de su paso por quirófano, recuperó la sonrisa con la gira de hierba. Ganó en Wimbledon y más tarde en Estados Unidos, volviendo al cajón más alto del tenis mundial. Un Nadal cuyo último Grand Slam data del año pasado (Roland Garros). Tras él, cayó en semifinales de Wimbledon ante el propio Nole, para después retirarse por lesión del Abierto de Estados Unidos. Una lesión que, pese a castigarle en el último tramo de 2018, no le ha impedido volver a lo grande. 52 veces se han enfrentado, siendo el balance positivo para el serbio (27-25), que también se ha hecho con más finales (14-10). Eso sí, en lo que a torneos grandes se refiere, lidera este cara a cara el de Manacor (3-4).

Así pues, aquí estamos, en 2019, con el español y el serbio entrados en la treintena, pero con mucho por darle al deporte de la raqueta. Hoy, en juego convertirse en el primero, en el caso de Rafa, en ganar todos los Grand Slams al menos dos veces en la Era Open; o ser el tenista más veces aupado a los altares de Australia (siete veces si vence) en caso de Novak. Y es que muchas veces se les dio por acabados... Pero jamás dejaron de volver para demostrar ser más propios de un planeta que no es este. El mismo en el que cualquier amante del tenis podrá contar a sus progenitores que vivió las batallas libradas entre Federer, Nadal y Djokovic. Dos de los tres mejores tenistas de la historia, cara a cara. Un Nole que suma 14 Grand Slams y 72 títulos en su carrera y un Nadal que acumula, por su parte, 17 grandes y 80 trofeos en su trayectoria, solo por detrás del indudablemente mejor de siempre (Roger Federer, con 20 Grand Slams). Buenos días! Bienvenidos a la final de las finales, siempre con el permiso de Roger Federer! Novak Djokovic, frente a frente con Rafael Nadal por el trono del Abierto de Australia!