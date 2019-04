Actualizado: 20/04/2019 19:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rafa Nadal no puso excusas a su derrota en las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo ante Fabio Fognini. El italiano, un rival que siempre se le ha dado mal al español, pasó por encima del número dos mundial. Nadal llegó a estar 4-6 y 0-5 en el marcador, con tres bolas de partido en contra. Finalmente consiguió maquillar un poco el resultado con dos juegos consecutivos que no valieron para que firmara su peor derrota en tierra en los últimos cuatro años. Desde la final del Mutua Madrid Open de 2015, cuando eprdió ante Murray por 2-6 y 3-6, no hacía menos de seis juegos en un partido sobre arcilla.

«Es difícil de explicar lo que ha pasado, sin duda ha sido un mal día», explicó un cariacontecido Nadal. «Una oportunidad perdida. Diría que ha sido mi peor partido sobre tierra batida en los últimos 14 años. Es muy complicado extraer algo positivo del encuentro de hoy, es uno de esos días en los que todo sale mal. Hoy perdí contra un jugador que fue mejor que yo, así que merecí perder».

Nadal pierde 640 puntos y se aleja un poco más del número uno de Novak Djokovic antes de proseguir su temporada de tierra en Barcelona, donde también defiende el título conquistado la temporada pasada. «Jugué un tenis muy malo contra un buen jugador como Fabio, en una situación como ésta, lo normal es perder. Eso fue lo que hice esta tarde. Ha sido un mal presentimiento tras un día duro y un rival difícil, vengo de mucho tiempo parado tras algunas lesiones y, en términos de fortaleza mental, no ha sido fácil aceptar todas las cosas que han ido sucediendo».

Nadal indicó que aún esperaba la llegada de su mejor momento. «Todavía estoy esperando lo mejor. A partir de ahí hay que estar preparado para aceptar lo negativo y este fue un día negativo. He perdido una oportunidad en un torneo muy importante para mí. Estoy triste, por supuesto. Es difícil dar más explicaciones. Podríamos hablar de técnica o táctica. Pero es sobre todo un día donde las sensaciones no están».