Magistral passing de Nadal para cerrar el partido

Después de sufrir con su propio tenis y con el rival, Rafael Nadal elevó su puño hacia el cielo para descargar toda la adrenalina acumulada. Habiá alcanzado las semifinales del Conde de Godó y lo hizo de una manera brillante, con un passing shot impecable que superó a Jan-Lennard Struff en la red y dejó con la boca abierta a una grada que se encendió con el golpe.

What a way to finish! 😱@RafaelNadal is one step closer to 🏆 no. 12 in Barcelona 👀



