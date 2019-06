Actualizado: 02/06/2019 14:01h

Solo David Goffin ha sido capaz de poner en algún apuro a Rafa Nadal. Lo hizo el viernes, pero, a pesar de ganarle un set, el de Manacor mostró su mejor juego para no tener ningún susto. Solo dos derrotas ha sufrido el tenista balear en Roland Garros. Eso implica que Rafa Nadal es, siempre, el rival a batir en este torneo francés. Rafa Nadal, que no ha tenido un comienzo de año deseable, ha terminado por encadenar una buena racha de victorias hasta llegar aquí. Tras ganar el Masters 1000 de Roma, continúa su idilio particular en su torneo favorito. Es la primera vez que Rafa Nadal y Juan Ignacio Londero se enfrentan en el terreno de juego.

Muy buenas tardes! Bienvenidos a otra jornada más de Roland Garros! Hoy es el momento de los octavos de final del torneo! Rafa Nadal tiene, a priori, un partido sencillo ante Juan Ignacio Londero!