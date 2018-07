Actualizado: 05/07/2018 13:43h

15 - 0 SET 1 1 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera Consigue su primer juego del partido el jugador de Volvogrado. Lo ha hecho después de que Rafa se situara con un amenazador 0-30 en contra, aunque posteriormente pudo remontar encadenando varios primeros servicios que el español no pudo devolver. 0 - 0 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Segundo servicio liftado de Mikhail Kukushkin, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque liftado de Mikhail Kukushkin, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Mikhail Kukushkin, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 3

El golpe de derecha de Mikhail Kukushkin se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 3

Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Mikhail Kukushkin y consigue el punto Confirma Nadal el break conseguido en el juego anterior con un game en blanco. Le costó mucho adaptarse al golpea del rival en el primer juego, pero parece que comienza a encontrar buenas sensaciones el número 1 de la ATP en este set inaugural.

Saque liftado de Rafael Nadal, Mikhail Kukushkin no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Mikhail Kukushkin no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Mikhail Kukushkin no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Mikhail Kukushkin no puede precisar el resto y la bola se va fuera BREAK DE NADAL !!! Aprovecha su primera opciónd e rotura el español. El kazajo, por su parte, no pudo convertir ninguna de las convertidas anteriormente.

0 - 0 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Mikhail Kukushkin se va fuera DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL !!! 15 - 40 SET 1 0 - 1

El revés de Mikhail Kukushkin se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Mikhail Kukushkin y consigue el punto 15 - 15 SET 1 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera

0 - 15 SET 1 0 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Mikhail Kukushkin y consigue el punto Complicadísimo el primer juego del partido para Nadal !!! Ha tenido que levantar tres bolas de break antes de poder anotarse el primer game de la contienda. 0 - 0 SET 1 0 - 1

Mikhail Kukushkin estrella su golpe de derecha en la red 40 - ADV SET 1 0 - 0

El revés de Mikhail Kukushkin se va fuera Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Mikhail Kukushkin no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Mikhail Kukushkin se va fuera ADV - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Mikhail Kukushkin que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque liftado de Rafael Nadal, Mikhail Kukushkin no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segunda opción de break para Mikhail Kukushkin !!!

ADV - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Mikhail Kukushkin que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 40 SET 1 0 - 0

El passing shot de Mikhail Kukushkin se va fuera BOLA DE BREAK PARA KUKUSHKIN !!! Primera del partido para el tenista kazajo. 40 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Mikhail Kukushkin que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 30 SET 1 0 - 0

Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Mikhail Kukushkin que toca la red y consigue el punto

15 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Mikhail Kukushkin se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Mikhail Kukushkin no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Los dos jugadores ya se encuentran en pista realizando los ejercicios de calentamiento. De momento no llueve y el partido puede comenzar en condiciones de exterior. La última vez que se vieron las caras fue precisamente en Wimbledon, en la edición de 2014. El jugador español perdió el primer parcial en el tie break, aunque luego se anotó cómodamente las siguientes tres mangas (6-7, 6-1, 6-1, 6-1).

La última vez que se vieron las caras fue precisamente en Wimbledon, en la edición de 2014. El jugador español perdió el primer parcial en el tie break, aunque luego se anotó cómodamente las siguientes tres mangas (6-7, 6-1, 6-1, 6-1). Esta será la cuarta vez en la que se enfrenten ambos jugadores. Rafa domina el cara a cara con pleno de victorias en los tres encuentros anteriores. Kukushkin afronta su séptima participación en Wimbledon. Su mejor actuación la logró en 2014 al llegar hasta tercera ronda y ha caído en segunda ronda en sus dos últimas participaciones (2016 y 2017). En la presente campaña, el tenista de Volvogrado logró hace unos días en Eastbourne, precisamente sobre hierba, el mejor resultado de la temporada al alcanzar las semifinales. Es, por ello, que puede resultar un rival particularmente indigesto para Nadal. Mikhail Kukushkin, por su parte, ocupa el puesto 77 del ranking ATP. El tenista kazajo logró en San Petersburgo en 2010 el único título ATP que ha conseguido a lo largo de su trayectoria en el circuito.

Para poder mantener su actual puesto de privilegio en el ranking ATP, Rafa deberá llegar al menos a los octavos de final del torneo. Desde 2011, cuando disputó su última final en Wimbledon frente a Novak Djokovic, Nadal no ha podido superar los octavos de final. Alcanzó esa ronda en 2014 y 2016, cayendo en segunda en 2012 y 2015 y, mientras que fue eliminado en 2013 en primera ronda, en su peor resultado histórico hasta el momento en el torneo. El actual número 1 de la ATP tratará este año de hacer un buen papel en Wimbledon después de triunfar, un año más, en la temporada de tierra batida, con victorias en Roland Garros, Montecarlo, Roma y Barcelona. La jornada de hoy se presenta algo más complicada. La lluvia hizo acto de aparición a última hora de ayer por primera vez en la presente edición y las previsiones para hoy también indican riesgo de precipitaciones. Como bien saben, existe ya la posibilidad de jugar con el techo cerrado en la pista central del All England Club, aunque las condiciones de un partido indoor se adaptarían peor al estilo de juego de Rafa. El tenista de Manacor se impuso el pasado martes sin excesivas dificultades a Dudi Sela en el que fue su debut este año en el prestigioso torneo londinense y lo cierto es que se le vio relativamente cómodo en su primera toma de contacto con la hierba en la presente campaña.

Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Rafa Nadal y Mikhail Kukushkin, correspondiente a la segunda ronda de Wimbledon. Preparados? Comenzamos